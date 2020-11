Giovanni Becali, mărturisiri surprinzătoare despre vărul său, Gigi: “Are de gând să se retragă la o mănăstire!”

Gigi Becali este în acest moment doar o amintire a personajului care se făcea mereu remarcat în spațiul public prin declarațiile lui!

Finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a refuzat în urmă cu câteva luni să mai iasă și să vorbească în spațiul public, pe motiv că vrea pace cu toată lumea și dorește să fie lăsat în liniște. De la acele declarații și până în prezent, latifundiarul din Pipera s-a ținut de cuvânt, cu excepția episodului din fața Curții de Apel de acum câteva săptămâni, când l-a desființat pe finul său, Mirel Rădoi, după ultimele rezultate ale echipei naționale.

Agentul, Giovanni Becali, vărul lui Gigi Becali, a vorbit despre planurile de viitor ale patronului de la FCSB și a precizat care sunt prioritățile cu adevărat ale latifundiarului din Pipera.

“El are de gând să se retragă la mănăstire, de fapt asta însemnă viața lui: biserica, familia, FCSB-ul. Dar, mai încolo, spre bătrânețe, e una dintre plăcerile lui. Dar e devreme, încă mai are fete de măritat, e mai tânăr decât mine. Asta cu retragerea e probabilă, el nu face altceva decât rugăciuni, biserică și slujbe. Dar oricum el e retras, iese mai puțin la televizor, nu mai are cheful ăla, dar FCSB-ul rămâne inima lui, rămâne una dintre plăcerile lui, în afară de familie și biserică. FCSB e o a treia plăcere!”, a declarat Giovanni Becali, la PRO X.

Potrivit informațiilor venite din partea sport.ro, Gigi Becali plănuiește să se retragă la Mănăstirea Schitul Pătrunsa, din județul Vâlcea. Această mănăstire a fost vizitată în mai multe rânduri de patronul FCSB-ului, căreia i-a și făcut numeroase donații pe măsură.