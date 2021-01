Gigi Becali simte că a venit rândul FCSB-ului să câștige campionatul: “Nu cred că ne poate opri cineva!”

Formația lui Toni Petrea a terminat anul 2020 pe prima poziție în Liga 1 și speră să întrerupă ghinionul în acest sezon, câștigând campionatul după o pauză de șase ani!

FCSB a fost una dintre cele mai pragmatice echipe din actualul sezon de Liga 1, Dennis Man&co arătând un apetit ofensiv remarcabil, reușind astfel să puncteze de 37 de ori în 15 meciuri. “Roș-albaștrii” au un bilanț foarte bun după prima parte a campionatului, bucureștenii izbutind să aibă 11 victorii, 3 înfrângeri și un singur egal, înregistrat chiar în ultima rundă, 1-1 contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe.

Finanțatorul echipei, Gigi Becali, a vorbit despre viitorul echipei sale și este de părere că începând cu a doua parte a acestui sezon, jucătorii săi vor arăta mult mai bine și nimeni nu le va mai sta în cale. Ulterior, latifundiarul din Pipera le-a cerut public celor de la FRF și CCA să nu îl mai delege pe arbitrul Istvan Kovacs la meciurile “roș-albaștrilor”, pe motiv că acesta urmărește în mod clar dezavantajarea echipei bucureștene.

“Echipa a crescut. Jucătorii pe care am dat eu milioanele nu mai sunt copii, sunt bărbați. Nu sunt chiar războinici de clasă, dar vor deveni. Pe zi ce trece, devin mai războinici. În primăvară, nu cred că ne poate opri cineva. Suntem pe locul ăsta deși am avut Covidul, nu i-am avut nici pe Tănase și nici pe Man la 100%. Mai trebuia să avem vreo 3 puncte în plus, așa cred.

Pe calea asta, îi rog pe cei de la CCA și de la FRF să nu ni-l mai dea pe Kovacs. Cât suntem cu CFR în lupta! S-a văzut. I-aș îndruma să nu-l dea nici la CFR deloc pe Kovacs. S-a văzut de la primul fault în meciul nostru direct. Fault tare – n-a dat. Mâna – n-a dat. Apoi la noi penalty aiurea. Nouă ne-a refuzat, lor le-a dat. Cred eu că s-a discutat înainte cu el: lasă-ne să jucăm tare. S-a văzut că i-a lăsat. Altfel, n-aveau ce face, că îi mâncăm!

Sper să nu ne luptăm până la sfârșit. Ar trebui să luăm un avans mai mare și să nu ne mai luptăm până la sfârșit”, a declarat patronul FCSB-ului, potrivit Pro X.