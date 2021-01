Dennis Man, dezvăluiri inedite despre viața personală: “E circ total la mine în casă!”

Atacantul în vârstă de 22 de ani al celor de la FCSB a fost desemnat cel mai bun jucător din Liga 1, fiind și golgheterul campionatului în actuala stagiune!

Formația “roș-albastră” a izbutit să încheie anul pe prima poziție în ierarhie, la două puncte distanță de CSU Craiova și la trei de CFR Cluj. Cu un parcurs foarte bun în cele 15 etape disputate în actualul sezon, trupa lui Toni Petrea a avut prestații solide, iar unul dintre secretele acestor evoluții remarcabile ale echipei a fost Dennis Man.

Cel mai curtat fotbalist din România în acest moment a vorbit despre un subiect mai puțin cunoscut despre acesta, și anume viața personală. Man a mărturisit că a avut întotdeauna sprijinul familiei de-a lungul carierei și a dezvăluit trăirile pe care le au părinții săi atunci când fiul lor are meci.

Cei care mă susțin sunt cei dragi, familia. Astea sunt sacrificiile. Părinții urmăresc meciurile mele la televizor. E intensitate maximă în ziua meciului, la meci mama stă într-o cameră, tata în alta, e circ total la mine în casă.

Mă motivează rezultatele pozitive, plus reușitele personale. Dacă s-ar schimba treaba asta cu COVID ar fi extraordinar, să se termine totul…. A fost an greu, îmi doresc să nu fi existat acest virus. Jucam și in Europa League, acest virus ne-a oprit din drum, aveam și un culoar foarte bun, regret”, a spus Man, potrivit Pro Sport.

Citește și Bomba începutului de an vine din Scoția! Ianis Hagi este dorit de trei giganți ai Europei

Ulterior, “perla” lui Gigi Becali și-a făcut și o scurtă autocaracterizare din punct de vedere al calităților fotbalistice și a fost extrem de sever în ceea ce privește notele pe care și le-a acordat.

„Dribling – 7, Pase 8, Șut – 7, Lovitură de cap – 6, Forță 6-7, Viteză -între 8 si 9. Mă văd peste câțiva ani într-un campionat puternic, la o echipă foarte bună. Peste 10 ani mă văd tot pe un teren de fotbal”, a fost scurta descriere proprie a lui Man pentru sursa citată.

Dennis Man a ajuns să fie cotat, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com, la 6,5 milioane de euro, devenind astfel cel mai valoros fotbalist din România.