Gigi Becali şi dialogul fabulos de la negocierile pentru Haruţ: ,,Dacă îl iubești așa de mult, dă-mi-l gratis”

Mutarea lui Denis Haruţ de la FC Botoşani la FCSB nu s-a mai realizat, după ce totul a picat în ultimul moment, din decizia jucătorului.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB a discutat cu Valeriu Iftime finanțatorul Botoșanului după ce transferul fundașului a picat în ultima clipă la echipa roș-albastră.

“Am vorbit cu Iftime. Și el știa din auzite ce a fost la negocieri. I-am zis așa: «Dacă îl iubești așa de mult, dă-mi-l gratis și semnez cu el că pleacă gratis când vrea el! Îi pun clauză să plece liber». La mine oamenii nu sunt sclavi, dar dacă dau 700.000 de euro, vreau să am și eu siguranța că pot recupera măcar ce am investit. A înțeles și Iftime.

I-am mai dat exemplul Moruțan. «Dacă semnam cum zici tu sau cum voiau alții, nu mai luam niciun ban pe Moruțan nici eu, nici tu». De ce? Păi, la început a jucat cum a jucat. Acum a început să îi crească mult cota. De la 10 ajungea la 20 de milioane și daca mai avea doi ani zicea: «Ia stai că nu mai prelungesc și iau eu câteva milioane de euro, că plec gratis». Ăsta este adevărul”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Patronul FCSB a explicat de ce i-a propus un contract pe 7 ani de zile jucătorului de 21 de ani.

”FCSB are o regulă. Dacă ai 21 de ani sau sub 21 de ani semnezi pe cinci ani și clubul are opțiune pe alți doi ani. La noi nu mai rămâne nimeni liber de contract!

Dau bani pe Haruț și nu vreau să mă trezesc că peste doi ani sau trei ani, când explodează, pleacă pe o sumă foarte mică sau nu mai prelungește! Asta a fost toată problema. I-am spus băiatului. Nu m-am certat cu Iftime. Lucrurile sunt clare” a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.

1.000.000 de euro est cota de piață a lui Denis Haruț potrivit site-ului transfermarkt.com