Cine l-a întors din drumul spre FCSB pe Denis Haruţ! ,,Ce i-a spus, ce nu i-a spus, apoi ne-a refuzat”

Mutarea lui Denis Haruţ de la FC Botoşani la FCSB nu s-a mai realizat, după ce totul a picta în ultimul moment, din decizia jucătorului.

După ce declarase sâmbătă seara că abia aşteaptă să îmbrace tricoul lui FCSB, transferul a picat în ziua de duminică, din cauza contractului propus de Gigi Becali.

Patronul FCSB a explicat de ce i-a propus un contract pe 7 ani de zile jucătorului de 21 de ani. Acesta mai spune că i-a acceptat toate condiţiile lui Haruţ pe care le-a cerut la negocieri.

,,Am crezut că Haruț va semna. I-am acceptat toate pretențiile și am avut doar condiția acelei opțiuni pe încă doi ani. Trebuie să am și eu o posibilitate să mă asigur că pot să fac bani dintr-un viitor transfer. Că nu aveam de gând să îl țin 7 ani pe Haruț, doar nu sunt nebun. Dacă aveam ofertă bună, îl vindeam, că vreau să fac bani.

Dar a fost cazul Nedelcu. Am dat peste două milioane de euro pe el. Dacă nu aveam contract pe durată lungă ce se întâmpla. A stat mai mult accidentat. Acum, revine băiatul și dacă va avea evoluții foarte bune îi crește iar cota. Și nu rămâne liber sau nu refuză să semneze prelungirea. Eram înțeleși la bani, la tot.”, a explicat Gigi Becali pentru ProSport.

Gigi Becali crede că transferul a picat după ce Denis Haruţ a vorbit cu Marius Croitoru, antrenorul lui Botoşani. Patronuol de la FCSB spune că dacă şi-ar fi dorit să vină la negocieri, tehnicianul ar fi fost primit cu siguranţă.

,,Cu Iftime semnasem deja când l-a trimis pe băiat la București. Deci cluburile erau înțelese. Eu cred că totul s-a rupt când el a vorbit cu Croitoru. A stat în parcare, nu știu de ce nu a venit și el la discuții. Ce, noi nu eram oameni?

Nu am fi avut nicio problemă, era antrenorul lui, l-am fi primit fără probleme. În fine… L-a sunat, i-a zis de cei doi ani în plus de contract, ce i-a mai spus, ce nu i-a mai spus și apoi ne-a refuzat.”, a mai precizat patronul de la FCSB.

Cum transferul lui Haruţ la FCSB a picat, la Bucureşti ar putea ajunge acum celălalt fundaş de perspectivă de la Botoşani, Andrei Chindriş.

13 meciuri şi un gol are fundaşul pentru FC Botoşani în acest sezon de Liga 1.

1.000.000 de euro este cota lui Andrei Chindriş, potrivit transfermarkt.com.