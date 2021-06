Gigi Becali pune la cale al treilea transfer din această vară: “El e unul și l-am mai contactat azi!”

Patronul “roș-albaștrilor”, Gigi Becali, nu vrea să mai lase nimic la voia întâmplării din sezonul viitor, astfel că este gata să facă mai multe transferuri în această vară!

La scurt timp după ce l-a prezentat oficia pe Alexandru Crețu la echipa sa, afaceristul din Pipera a anunțat că pregătește un nou transfer la echipa sa. Următorul nume aflat pe lista lui Gigi Becali este fundașul Alin Șeroni, care în prezent este legitimat la FC Botoșani. Patronul “roș-albaștrilor” a dezvăluit condițiile în care apărătorul în vârstă de 34 de ani va putea ajunge în cele din urmă la FCSB.

“Voi știți despre Crețu. L-am vrut acum 6-7 ani, așa a fost atunci, să nu vină. El spune că e mai bine așa, că e mai bun acum. Știți, v-am spus că vreau doi fundași centrali. El e unul și l-am mai contactat azi pe Șeroni. Voi o să râdeți, eu tot ce știu fac.

Dacă îl lasă liber, mai are un an cu Iftime (n.r.- contract cu FC Botoșani), îl iau. Nu mai vreau să ne dea nimeni gol cu capul. Să vină unul de 1,60 metri și să dea gol cu capul de la mine din careu. Nu se mai poate! O să am doi războinici. Noi luăm gol doar din faze fixe. Nu avem fundași centrali de calitate în România.

De la Gică Popescu și Belodedici nu am mai avut. Dacă ți-e frică să bagi capul, nu mai fi fundaș central. N-am nevoie să fii Sergio Ramos, că după aia valorai 100 de milioane de euro și te lua lumea, dar măcar dă cu capul în minge“, a declarat Gigi Becali, în cadrul conferinței de presă de prezentare a lui Alexandru Crețu.