Alexandru Crețu, primele cuvinte ca jucător al FCSB-ului: “A fost simplu să mă convingă!”

Mijlocașul român în vârstă de 29 de ani, Alexandru Crețu, este noul jucător al celor de la FCSB!

Crețu a venit liber de contract la echipa lui Gigi Becali, după ce îi expirase contractul cu Maribor. Fotbalistul a fost deja prezentat la Palat și a vorbit pentru prima dată din postura de jucător al FCSB-ului. Acesta a mărturisit că nu i-a fost deloc greu să aleagă oferta “roș-albaștrilor”, dar a mărturisit și motivele pentru care a venit la vicecampioana României.

“Am ajuns la un club puternic în România, un club cu foarte mari condiții, începând de la baza de antrenament și până la liniștea banilor, că și asta e important. A fost simplu să mă convingă. Am simțit că e momentul să ajung la Steaua (n.r. FCSB). Au mai fost două momente, dar acum am venit.

Sper să fie într-un ceas bun. Domnul Becali e un om bun, oamenii buni nu se inhibă între ei. E un om simplu, e o persoană specială pentru voi, pentru noi. Și la Maribor era presiunea rezultatelor. Trebuie să avem rezultate ca să nu avem probleme. Domnul Becali vrea rezultate.

Am negociat un pic, dar m-a convins cu două telefoane. Am ales cea mai bună ofertă. Din România am mai fost căutat de CFR Cluj, vreau să le mulțumesc pentru ofertă, dar am ales acest drum. Am decis alături de familia mea să semnez cu Steaua.

Odată ce-am decis să semnez cu Steaua și i-am promis domnului Becali, nici nu mai conta ce ofertă îmi face CFR. E adevărat că CFR Cluj mi-a făcut oferta după ce a venit cea de la Steaua. Pentru mine cuvântul e mai important decât banii. Sper să mă integrez foarte repede. Îmi doresc să iau campionatul cu Steaua. Sper să jucăm cât mai multe meciuri pe Arena Națională”., a spus Alexandru Crețu, în cadrul prezentării sale oficiale la FCSB.