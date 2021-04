Gigi Becali are concurență pentru transferul lui Chindriș: “Ne-am gândit să îl ofertăm”

Fotbalistul lui FC Botoșani rămâne o țintă importantă pentru echipele cu pretenții din Liga 1.

În această categorie pare să intre mai nou și Sepsi. Iar după ce finanțatorul roș-albaștrilor a ezitat să plătească suma cerută pentru fundașul naționalei de tineret, pe fir au intrat și oficialii covăsnenilor. Mulți dintre ei trecuți prin conducerea moldovenilor în urmăc u ceva timp.

„Când Valeriu Iftime a amintit de noi parcă mi-au dat o idee să mă orientez către posibile transferuri de la Botoșani. Au jucători buni! Sunt la al doilea play-off consecutiv. Îl știu pe Andrei, eu l-am adus acolo. S-a vehiculat mult transferul lui. Consider că a fost supraevaluat.

Ați văzut că nici domnul Becali nu a plătit acel preț. În condițiile în care nu va pleca în altă parte, luăm în calcul transferul lui. Ne gândim să facem o ofertă la un preț corect, rezonabil. Nu supraevaluat. Știu prețul lui”, a precizat Cornel Șfaițer, pentru Gazetă.

Declarațiile președintelui roș-albilor sunt făcute exact înaintea duelului direct dintre cele două echipe, din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 1.

„Va fi un meci dificil. Noi am obținut primul succes contra Botoșaniului abia în precedenta întâlnire. E clar că își doresc o revanșă. Întâlnim o echipă care știe să se mobilizeze la unele jocuri. Va fi foarte greu. Acum e clar că vreau din nou să câștigăm.

Mai ales că suntem în luptă directă cu Botoșani pentru locul 4. Cei care suntem acum la Sepsi am reușit lucruri frumoase la Botoșani. Am promovat în Liga 1, am participat în cupele europene. E adevărat, la Sepsi se află acum o fostă colonie botoșăneană, ca să zic așa”, a adăugat șeful celor de la Sepsi.