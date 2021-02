Gigi Becali anunță război total cu cei de la CSA Steaua: “Trimit artileria grea la meciul cu ei!”

Continuă războiul neîncetat dintre FCSB și CSA Steaua, iar patronul echipei din Liga 1 a încins din nou spiritele prin declarațiile sale date în urmă cu câteva momente!

După ce au fost făcute publice sumele pe care Ministerul Apărării Naționale le virează către clubul CSA Steaua, finanțatorul FCSB-ului, Gigi Becali, a luat foc și le-a declarat din nou război acestora. Latifundiarul din Pipera a mărturisit că va face tot ce ține de el pentru ca echipa lui Daniel Oprița să rateze promovarea anul acesta și pentru asta va trimite jucători importanți de la prima echipă.

“Echipa asta a lui Talpan, că el e părintele spiritual, mănâncă banii de la stat. Dar nu o să le meargă așa la infinit. Oricum, stați liniștiti că vor mai sta încă un an în Liga 3, deoarece nu vor trece de echipa noastră a doua.

Voi trimite artileria grea la meciul cu ei. Și uite cum vor mai pierde încă un an. Am auzit că deja încep să se intereseze pe la ăștia de pe lângă mine pe cine oare am eu de gând să îi trimit de la prima echipă să joace împotriva lor.

Voi, din presa, nu ați auzit? Dar nu le spun de pe acum și să nu le spuneți nici voi. Hai să îi lasam să fiarbă în continuare. Îi las să se gândească că o să vină peste ei artileria grea!”, a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.

CSA Steaua este liderul din acest moment în eșalonul ligii a treia, în seria din care mai fac parte echipe precum FCSB 2, Dinamo 2 sau Rapid 2. “Militarii” au 26 de puncte, după cele 10 etape disputate în actualul sezon, urmată de formația lui Gigi Becali, care are și ea 24 de puncte acumulate.