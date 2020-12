Gigi Becali a vorbit despre cazul arbitrului Sebastian Colțescu: “Pe mine nu poți să mă acuzi că spun «ăla negru»!”

Evenimentul petrecut la începutul lunii decembrie, în timpul partidei PSG – Istanbul Bașakșehir, a zguduit lumea fotbalului la nivel mondial, iar brigada de arbitrii români a fost aspru criticată de foarte multe persoane!

Delegația de arbitrii români din partida care a avut loc în ultima etapă a grupelor UEFA Champions League, PSG – Istanbul Bașakșehir, a fost protagonista unuia dintre cele mai controversate episoade din istoria recentă a competiției.

Totul s-a petrecut în minutul 15 al partidei, în momentul în care Sebastian Colțescu, al patrulea arbitru al brigăzii, i-a comunicat prin cască centralului Ovidiu Hațegan să-l avertizeze pe camerunezul din staff-ul turcilor, Pierre Webo. Colțescu a avut neinspirația de a-l identifica pe fostul atacant ca fiind “tipul ăla negru”, iar acest lucru a scandalizat jucătorii ambelor echipe care au decis în cele din urmă să nu mai continue meciul.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre expresia prin care s-a adresat arbitrul român camerunezului din staff-ul lui Bașakșehir și este de părere că termenul folosit nu poate fi considerat ca fiind cu tentă rasială. Ulterior, latifundiarul din Pipera a dezvăluit și actele caritabile pe care le-a făcut în ultimul timp într-o țară din Africa.

“Pe mine nu poți să mă acuzi că spun «ăla negru». Că tot «ăla negru» spun… Dar n-ai cum să zici că e discriminare. Eu am făcut în Uganda, am acolo sute de copii cărora le dau de mâncare, am făcut și o mănăstire. Nu ai cum să spui că e ură de rasă, când eu le dau mâncare la copii!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Pro TV.