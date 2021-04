Gică Popescu, speriat de gândul retrogradării: ”Suntem în acest blocaj pe care nu putem să-l depăşim”

Viitorul Constanța a pierdut pe terenul lui FC Voluntari, scor 0-1, în cadrul etapei cu numărul trei din play-out-ul Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jefte, în minutul 28.

La finalul întâlnirii în care a înregistrat al doilea eșec în play-out, președintele oaspeților, Gică Popescu, a recunoscut că situația este din ce în ce mai dificilă pentru Viitorul și a afirmat că de jucători depinde ca echipa să depașească această criza de formă.

„Am făcut un meci slab în seara aceasta, ne aşteptam la un meci greu. Voluntari are o echipă solidă, care se apără foarte bine, e greu să le dai gol. Cred că la posesie stăm foarte bine, dar din păcate nu am reuşit să avem ocazii. Asta e situaţia, e din ce în ce mai complicat, ne aşteaptă saptămâna aceasta un meci pe viaţă şi pe moarte la Iaşi unde ne jucăm şi noi şi Iaşi jumătate din rămânerea în Liga 1.

Asta e fotbalul, când nu eşti atent te pedepseşte şi nu avem decât să muncim, să ne antrenăm şi să sperăm că vom face puncte în meciurile rămase. Atât am putut în seara asta, am încercat, am avut mai tot meciul mingea, dar nu e suficient. Din păcate nu avem această formulă miraculoasă ca să ieşim din această situaţie.

De jucători depinde, cred că ei înţeleg gravitatea situaţiei şi doresc să iasă din această pasă proastă, doresc să facă puncte. Deocamdată suntem în acest blocaj pe care nu putem să-l depăşim”, a declarat Gică Popescu, la finalul partidei de la Voluntari.

În urma acestui rezultat, Viitorul Constanța rămâne pe locul 13 în ierarhie, cu 19 puncte acumulate. Formația pregătită de Cătălin Anghel traversează una dintre cele mai grele perioade din ultimii ani, iar salvarea de la retrogradare este principalul obiectiv al constănțenilor. Pentru formația de pe litoral urmează duelul de pe terenul ultimei clasate, Poli Iași, programat pe 29 aprilie.