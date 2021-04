Gică Popescu, mesaj clar în cazul progamărilor făcute de LPF: ”Cerem să fim tratați corect!”

Un nou scandal a izbucnit pe final campionatului în Liga 1. Clubul Viitorul este nemulțumit de programările meciurilor făcute de LPF.

Formația dobrogeană nu traversează cel mai bun sezon și se teme că ar putea cocheta cu retrogradarea. Viitorul consideră că este echipa cea mai dezavantajată de programarea meciurilor pe final de sezon și acuză că este nevoită să joace patru meciuri în zece zile, dintre care trei în deplasare.

Clubul de pe litoral, prin președintele Gică Popescu, amenință că dacă Liga Profesionistă de Forbal, în colaborare cu partenerii media, nu vor face ceva pentru a modifica programul meciurilor, atunci formația constănțeană va trimite juniorii pe teren, în semn de protest.

„Nu am spus că nu vom juca în meciurile viitoare, ci am spus că s-ar putea să ne aflăm în imposibilitatea de a ne deplasa după meciul cu Dinamo la Sibiu. Noi întotdeauna am făcut deplasarea cu două zile înainte. Noi am solicitat deținătorului drepturilor TV să ne programeze cel puțin cu câteva ore mai târziu, nu s-a putut.

Noi ne întrebăm de ce când dorim să fim tratați ca toate celelalte cluburi nu se poate. Suntem singura echipă care joacă în zece zile patru meciuri dintre care trei în deplasare, două deplasări grele la Iași și la Mediaș, ceea ce nu cred că este normal. Ceea ce dorim este să fim tratați cu aceeași unitate de măsură precum celelalte cluburi. Dacă celelalte cluburi au 11-12-13 zile la dispoziție să joace cele patru jocuri, același lucru dorim și noi, nimic altceva. Credeți-mă, am cerut cel puțin să se programeze meciul mai târziu, la ora 5, la ora 6, în aceeași zi. Să luăm un charter dimineața, făceam un efort financiar și plecam la ora 10, jucam și ne întorceam după meci.

Probabil că vom trata și noi cu același respect cu care ne tratează dânșii și s-ar putea să trimitem echipa de juniori să joace meciul respectiv. Nu putem să nenorocim jucătorii pentru că vrea unul și altul care fac programările meciurilor. Sunt mai puțin de 72 de ore! Vi se pare normal să fim tratați în așa hal? Și haideți să vă mai spun, noi când jucam la UTA am primit confirmarea în ziua meciului că vom juca cu Dinamo sâmbătă, deci la 48 de ore. A trebuit să sunăm din nou deținătorul de drepturi să ne pună mai târziu. De când sunt eu președinte, am făcut-o de nenumărate ori, dar nu am vrut să o spunem public. Am ajuns la capătul răbdării și de aceea am avut această reacție.

Eu aș dori să cred că este doar o lipsă de inspirație a celor care programează meciurile, însă culmea se întâmplă numai cu noi. Când vezi că acest obicei persistă, te poți gândi și la alte lucruri. Cine se ocupă de asta, ar trebui să facă programările corect! Cerem să fim tratați corect!”, a răbufnit Gică Popescu, conform ProSport.

Viitorul este pe locul șapte, cu 19 puncte, după primele două etape din play-off-ului Ligii 1. În runda viitoare, va juca cu Voluntari, luni, pe 26 aprilie.