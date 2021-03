Gică Popescu face lumină în ‘conflictul’ dintre Hagi și Rednic: „Există un mare respect pentru el!”

Viitorul Constanța a remizat în ultima partidă din Liga 1, scor 1-1, contra Academicii Clinceni și are șanse din ce în ce mai mici să prindă play-off-ul în acest an!

Antrenorul constănțenilor, Mircea Rednic, a declarat la finalul partidei că echipa nu a pierdut niciun meci cu el pe bancă, ci cu alții. Această afirmație a fost interpretată ca o săgeată pentru Gică Hagi, care potrivit ultimelor informații, ar fi pregătit echipa în perioada în care „Puriul” a fost infectat cu COVID-19, fără ca acesta să fie consultat în vreun fel.

Președintele Viitorului, Gică Popescu, a vorbit despre situația de la echipa constănțeană și a dezvăluit că Mircea Rednic a fost consultat de fiecare dată în privința oricărei decizii care s-a luat la nivelul clubului. Fostul căpitan al Generației de Aur a negat orice fel de conflict între Gică Hagi și antrenorul principal al echipei și a dezvăluit că relația dintre cei doi este chiar una foarte bună.

„Vreau să clarific lucrurile. Niciun transfer nu s-a făcut fără acceptul lui Mircea! Când a plecat Iancu l-am întrebat: Ești de acord? A zis «Da, lăsați-l să se ducă». La Luckassen a fost la fel. Mircea, ești de acord? «Da». Pe Tsoumou l-am adus pentru că el l-a dorit. Au fost alți jucători pe care i-am propus și pe care nu i-a dorit, de aceea nu i-am mai adus. Niciun transfer nu a fost făcut fără știrea și fără acceptul lui.

Programul și antrenamentele au fost efectuate după ce Mircea a fost consultat. Nu i-am imputat rezultatele când nu a fost pe bancă. Când stai pe margine, când dai indicații și poți să faci schimbări, este altceva. Am considerat normal să nu i se reproșeze lui Mircea partidele din perioada când a fost bolnav. Dacă a antrenat Gică Hagi echipa?

Gică Hagi nu a făcut niciodată antrenamente cu echipa, dar a fost prezent de multe ori. Niciodată nu s-a băgat să coordoneze antrenamentele acum! A fost acolo să se uite, cum a fost și când era Mircea la echipă. Mircea a decis mereu primul unsprezece! El a fost la cârma deciziilor tehnnice. Noi am fost în spatele lui, indiferent de rezultate. Suntem un colectiv, suntem în aceeași barcă!

Îți spun sincer că nu am luat în considerare, niciodată, despărțirea de Mircea. Joi seara am mâncat cu Mircea și Gică (n.r. Hagi) și am discutat despre echipă. Noi când am făcut contractul pentru doi ani și jumătate am gândit că îl ducem la capăt. Dacă obiectivul e ratat, ne așezăm să facem scenariu . Cu el am stabilit-o de la început. Avem deja scenariul doi pus la cale cu Mircea”, a spus Gică Popescu, potrivit ProSport.