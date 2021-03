Mircea Rednic, după egalul obţinut în prelungiri cu Clinceni: ,,Nu uitaţi că Viitorul nu a pierdut cu mine pe bancă”

Meciul dintre Viitorul Constanţa şi Academica Clinceni, din etapa a 26-a a Ligii 1, disputat la Ovidiu, s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Golurile partidei au fost marcate de Andronic, pentru Clinceni, în minutul 42, respectiv Tsumou, în minutul 91, pentru Viitorul.

Mircea Rednic, antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit la finalul meciului despre prestaşia din teren a echipei sale. Tehnicianul a vorbit şi despre posibilitatea unei despărţiri de echipa din Ovidiu şi evidenţiază că echipa nu a pierdut cu el pe margine.

,,E un punct meritat, deși ne-am fi dorit să câștigăm. Clinceni se apără aglomerat, știm asta. Așteaptă greșeala adversarului, iar noi am pierdut o minge la mijlocul terenului, unde n-ai voie să riști. Apoi, același scenariu ca-n fiecare meci: centrare din lateral, marcaj lateral, ei au doi inși în careu și dau gol. Apoi noi am forțat cu Tsoumou, jocul a fost mai bun în repriza a doua. Jucătorii mei trebuie să fie mai responsabili, n-ai voie să stai așa în teren. Sunt faze de evitat, ei n-au avut cine știe ce ocazii. Păcat, sunt jucători cu experiență pe zonă centrală.

Mi-aș fi dorit să-ncep cu Tsoumou, dar el e venit de trei săptămâni. Nu poate juca mai mult de o repriză deocamdată. Se vede că are calitate, aveam nevoie de el. E greu de spus dacă Academica a avut penalty. Și noi am avut o situație la Tsoumou, nu vreau să vorbesc despre arbitraj.

N-are nicio legătură. Am contract pe un an și jumătate. Sigur că există clauze, o să le discutăm. Dar nu uitați că Viitorul n-a pierdut cu Mircea Rednic pe bancă. Când s-a pierdut, Rednic nu era. Au preluat alții echipa și au pierdut toate cele trei meciuri. Nu e ușor, că făceați comparații cu fostul antrenor. Sunt mulți jucători care au plecat de atunci, Ghiță, Casap, Iancu. Mai sunt cinci meciuri și se joacă intrarea în play-off.”, a declarat Mircea Rednic, la finalul jocului cu Academica Clinceni.

După acest joc, Viitorul Constanţa se află pe locul 10 în Loga 1, cu 29 de puncte adunate din 25 de meciuri disputate până acum.

De cealaltă parte, Academica Clinceni se află pe locul 6 în Liga 1, cu 37 de puncte strânse în 26 de partide jucate în acest sezon