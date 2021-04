Gheorghe Mulțescu ar putea apleca de la Dinamo: “Nu mă mai simt util. Mă pun la dispoziţia conducerii”

Dinamo a fost învinsă de Academicei Clinceni, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regular al Ligii 1.

Antrenorul Gheorghe Mulţescu a declarat că se pune la dispoziţia conducerii clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare, după înfrângerea suferită de alb-roșii.

“N-aţi văzut? În fotbal, astăzi, se pterec lucruri foarte ciudate şi foarte neobişnuite. Trei lovituri libere, trei faze fixe, trei goluri. Să începi meciul de la 0-3, nu cred că e fericit. Şi în faţa unei echipe foarte mobile, motivată, care joacă de mult timp împreună. Din păcate, am avut pe lângă cele trei absenţe de data trecută, într-un joc foarte bun, de mare luptă, am mai apărut şi acest 3-0 în câteva minute. Lucrurile au erodat şi mai mult încrederea jucătorilor şi luciditatea. Fiecare a vut să salveze rezultatul şi au pierdut multe mingi. Am încercat la pauză să mai aşezăm lucrurile, am ieşit bine, am condus jocul, am avut ocazie cu poarta goală şi Moldoveanu a ratat.

La 3-2, era altceva, cu entuziasm, cu echipa care vine din urmă… Dar, din păcate, acel 3-0 de la început, a contat foarte mult. Nu se termină campionatul imediat, mai sunt etape de jucat, nu anticipăm. Sunt şanse bune ca echipa să se salveze.

Eu mă pun la dispoziţia conducerii, pentru că nu mai am putere să mai continui. Să văd ce vor. De mâine, de poimâine. Pe lângă faptul că am primit trei goluri foarte ciudate, din cornere, după aceea lucrurile nu au stat cum trebuie. Foarte puţin am mai redresat. Trăiesc o situaţie… Nu-mi găsesc cuvintele. Parcă nu mă mai simt util, poate nu am făcut ce trebuia să fac, poate trebuia să fac mai mult, cu toate că m-am confruntat cu multe situaţii de-a lungul carierei, acum e foarte ciudat, e foarte greu…

Aveam alte speranţe după meciul de la Cluj, dar când pierzi un meci, la modul cum l-am pierdut, adică nedrept, şi cu lotul scăzut numeric, neavând cu cine să-i înlocuiesc şi să pierzi de maniera asta. (n.r. – dacă este dezamăgit de unii jucători). Bineînţeles, de câţiva sunt foarte dezamăgit, de aceea am făcut schimbări la pauză, lucrurile s-au mai aşezat tactic şi fizic, numai că dacă nu ai execuţii, nu ai ce să faci.

Nu vreau să dau vina pe jucători, aşa că primul care se pune la dispoziţia conducerii sunt eu. Meciul pierdut la Cluj a contat foarte mult în economia situaţiei. Nu mai e timp să pierzi, fiecare punct e important, toate echipele sunt puternice, s-au întărit în ultima perioadă, au arătat destul de bine. Noi… Am văzut şi ostilitatea arbitrilor faţă de noi, am văzut cu câtă răutate au dat nişte decizii. Poate e cineva mai pregătit, mai inspirat.

Mă pun la dispoziţia conducerii, nu îmi dau demisia. Poate nu văd eu cum trebuie. Nu vreau să dau bir cu fugiţii, dar e foarte greu“, a declarat Mulţescu.

Mulţescu a vorbit și despre faptul că Ricardo Grigore a organizat o petrecere pentru a-și sărbători împlinirea vârstei de 22 de ani.

“‘Sunt şi acte de indisciplină care sunt în neregulă pentru un club. Şi cu două zile înaintea unui meci. Ce să mai spun? Nu am ştiut, astăzi am aflat, după meci. Sunt câteva lucruri care nu sunt în regulă şi atunci le analizăm şi luăm cea mai bună hotărâre în beneficiul clubului. E un moment greu, dar mai e timp să se mai îndrepte. Cu cineva mai competent. Nu are nicio legătură cu Mircea Rednic. Am acceptat această situaţie în care am preluat echipa şi poate m-am supraevaluat că pot. E foarte greu…“, a mai spus Mulțescu.