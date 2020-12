Gane poate fi antrenor la Dinamo şi în 2021: ,,Suporterii vor să rămân! Şi mie mi-ar plăcea”

Meciul dintre Dinamo şi CFR Cluj din etapa a 14 a Ligii 1 s-a terminat cu victoria ardelenilor, scor 2-0.

Golurile partidei au fost marcate de Gabriel Debeljuh în minutul 14 şi de Adrian Păun în minutul 44, după un penalty obţinut de acelaşi Debeljuh.

La finalul jocului, Ionel Gane, antrenorul lui Dinamo, a comentat prestaţia echipei sale din această seară. Tehnicianul a vorbit şi despre viitorul său la club, iar începutul lui 2021 l-ar putea găsi tot la Dinamo, pentru că suporterii acţionari îl doresc în continuare la conducerea echipei.

,,Nu a fost să fie, să continuăm cu a cincea victorie. Ca joc a fost destul de bine a doua repriză. Ştiu că luni este o şedinţă importantă la club, în care ei vor să fie majoritari în club şi să ofere o stabilitate financiară la nivel administrativ. Avem nevoie la ce s-a întâmplat în ultimul timp. Nu sunt ei vinovaţi, ei încearcă să găsească soluţii. Şi în scurtul timp pe care îl avem acum, ei încearcă să facă ceea ce nu au făcut spaniolii.

Am avut o discuţie cu reprezentanţii DDB zilele astea, ei îşi doresc să rămân în continuare la echipă. Mi-ar plăcea şi mie să rămân. Însă discuţia finală o vom avea după meciul cu Cliceni. Să vedem şi perspectivele echipei, stabilitatea care o să fie în continuare.”, a declarat antrenorul la finalul jocului.

Gane a comentat şi venirea lui Dario Bonetti la Dinamo! Acesta spune că nu îl afectează în niciun mod sosirea italianului, pentru că acesta a venit ca consilier pe partea sportivă şi administrativă a clubului.

,,Ştiam că o să vină, pentru că mi-au spus suporterii. El a venit la Săftica, ne-am cunoscut 5-10 minute, am vorbit puţin. Nu a vorbit cu jucătorii. În schimb ştiu că vine un fel de consilier pe parte sportivă şi pe parte administrativă, să ajute. El are o relaţie foarte bun cu cei de la DDB. Pe partea tehnică nu s-a pus problema. A venit, ne-am salutat, dar nu am discutat nimic legat de lotul de jucători sau de meciurile care urmează.”, a mai precizat tehnicianul lui Dinamo.

După acest meci, CFR Cluj rămâne pe locul 3 în Liga 1, unde acumulează 30 de puncte, la fel câte are şi FCSB. Dinamo se situează şi ea pe locul 10 în Liga 1, cu 15 puncte adunate din 14 jocuri disputate până acum.