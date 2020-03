Gafă incredibilă a UEFA! A “reparat” o eroare făcută astăzi. Anunțul momentului în fotbal

Rectificarea a fost făcut de UEFA tot pe o rețea de socializare, iar postarea a generat în mai puțin de două ore peste 1000 de aprecieri și sute de comentarii.

“Cu părere de rau pentru eroarea de mai devreme, trebuie să fim clari în privința faptului că nu s-a luat încă nicio decizie în ceea ce privește denumiea turneului final al EURO care va avea loc în 2021. Tweet-ul de mai devreme a fost trimis din greșeală”, a fost explicația sinceră a reprezentanților forului condus de Ceferin.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020