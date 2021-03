Gabriel Tamaș, despre situația de la Dinamo: „Bineînțeles că mă doare. E păcat unde a ajuns”

FC Voluntari și Dinamo au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seara, în epilogul etapei a 26-a a Ligii I.

Gabriel Tamaș (37 de ani), fundaș al echipei FC Voluntari, s-a arătat mulțumit de punctul obținut de ilfoveni.

”Sunt mulțumit. Am avut câteva ocazii în superioritate numerică, dar ăsta e fotbalul până la urmă. Am ratat, am scos un punct, e bine că n-am pierdut. E bine că am arătat bine în a doua repriză. Habar n-am nici eu, poate am schimbat sistemul și a mers mai bine. Per total, cred că cei din club și din staff sunt mulțumiți de noi. Da, a fost greu fără Bogdan Andone azi. Păcat că n-am reușit să câștigăm.

Bineînțeles că mă doare ce e la Dinamo. E păcat unde a ajuns clubul, dar sper să rezolve problemele pe viitor și să fie unde au fost mereu„, a declarat Tamaș.

Dacă în urmă cu trei săptămâni Tamaș punea că se gândește la o convocare la echipa națională, acum spune că timpul lui a trecut.

„Convocare? E prea devreme, nu prea mă mai gândesc eu la echipa națională, având în vedere vârsta pe care o am. Experiența ajută uneori, alteori nu. S-a plecat pe un drum la națională”, a adăugat Tamaș.

În urma acestui rezultat, cele două echipe își păstrează locurile din clasament. Dinamo e pe 13, cu 27 de puncte, în timp ce FC Voluntari o urmează în ierarhie, cu 25 de puncte.