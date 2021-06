Gabi Torje, gata să revină în Liga 1: “Dacă mâine vine cineva din România și îmi dă atât, ok!”

Mijlocașul român în vârstă de 31 de ani este liber de angajament în momentul de față, după despărțirea de turcii de la Bandirmaspor, din luna aprilie!

Fostul internațional a vorbit despre revenirea în fotbalul românesc și a dezvăluit că la această vârstă își dorește mai mult să stea aproape de casă. Cu toate acestea, Torje a mărturisit că nu ar accepta o ofertă care să nu îi asigure o siguranță financiară și a declarat că nu a fost contactat deocamdată de niciun club din Liga 1 și nici de Dinamo, formație despre care s-a vehiculat că l-ar dori.

“Nu am avut din Liga 1 din România nicio ofertă scrisă. Am avut discuții cu mai multe persoane, însă nimic concret. Nu m-a sunat nimeni de la Dinamo, niciun conducător de la niciun club. Doar am vorbit cu intermediari și am vorbit cu doi antrenori.

Sunt echipe și de sus, și de jos, dar nu pot să vă zic acum ceva concret. E posibil să revin acum în Liga 1, în momentul de față, pentru că fac 32 de ani în noiembrie și doresc să stau acasă, mai aproape de familie.

Dacă va veni o ofertă egală sau cu o mică diferență față de cele din străinătate, pot să rămân în România. Am avut două oferte din străinătate până acum, refuzate. Nu era o sumă foarte mare, pot să vă zic și suma, era 14.000 de euro pe lună.

Am avut 14.000 din Malta, e o locație frumoasă, de vacanță. Acolo voiam să semnez cel mult un an și jumătate. Păi faci 33 de ani, unde mai mergi? Dacă voiau 3 ani, e cu totul altceva, ai o siguranță.

Dacă mâine vine cineva din România și îmi dă 12.000-14.000 de euro, ok. Contează siguranța, dar m-a, dus în Grecia cu siguranța că se plătește peste tot la ei. Și am stat cu banii și 6 luni”, a spus Gabi Torje, potrivit Digi Sport.

350.000 de euro este cota de transfer a lui Gabi Torje, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Fostul internațional a mai evoluat pentru Dinamo în perioadele 2008 – 2011, dar și în 2018.

Poli Timișoara, Udinese, Granada CF, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Terek Grozny, Karabukspor, Sivasspor, AE Larisa și Bandirmaspor sunt formațiile pentru care a evoluat Gabriel Torje de-a lungul carierei sale.