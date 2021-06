Gabi Torje e ferm în privinţa unui transfer la FCSB: ,,Nu o să merg niciodată acolo”

Gabi Torje, fost fotbalist la Dinamo, se află acum liber de contract după ce s-a despărţit de turcii de la Bandirmaspor.

Căutat de mai multe Echipe în această perioadă, Gabi Torje a vorbit şi despre un posibil transfer la FCSB, echipă patronată de Gigi Becali.

Fotbalistul îi asigură pe dinamovişti că nu se va transfera niciodată la rivala FCSB, chiar dacă în trecut au fost anumite discuţii.

,,Toată viața mea am trăit în picioare! Am zis și mă repet, nu o să merg niciodată acolo. Au fost anumite discuții, nu știu exact cât de concrete, dar n-am avut nicio hârtie în mână, să-mi zică cineva ăștia sunt banii, vino la noi. Prima dintre ele a fost prima oară când am ajuns la Dinamo.

Știți cum este domnul Becali, el glumește foarte mult, nu știi dacă vorbește serios. Eu respect FCSB, îl respect pe Gigi Becali, iar pe mine nu o să mă vedeți că fac altceva. Mai bine joc în altă parte pe bani mai puțini, mă fac antrenor și iau salariu mai mare.”, a declarat Gabi Torje, pentru ProSport.