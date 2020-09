Gabi Tamaş, cu chef de glume pe masa de operaţie: ,,Taie-l! Taie-l!”

Gabi Tamaş a povestit cum a decurs intervenția chirurgicală pe care a suferit-o în urmă cu două săptămâni.

Fundaşul lui U Cluj nu a rezistat şi s-a ţinut de glume şi pe masa de operaţie, după cum tocmai el a dezvăluit. El se află acum în recuperare şi abia aşteaptă primul meci după accidentare.

„Nu mi s-a scos meniscul așa cum se vorbea inițial și chiar eram treaz când mi s-a făcut rahie. Glumeam cu domnul doctor, cu Ionuț Codorean, mă uitam pe ecran și-i spuneam: Taie-l! Taie-l! Uite ce pățesc și cât stau din cauza lui! Mi-a curățat meniscul foarte bine până nu se mai vedea ruptura”, a spus Tamaş, potrivit Fanatik.

Tamaş ar purea reapărea pe teren pe 3 octombrie, la meciul cu Pandurii.

,,Nu se pune problema să mă las de fotbal, cum au zis unii fără să se informeze și fără să-mi dea un telefon. M-a bufnit râsul când am văzut! O să joc iar. De când am văzut că este menisc, am zis că e vorba de maximum patru săptămâni. Dacă forțezi, poți juca și în două-trei săptămâni”, a mai declarat jucătorul lui U Cluj.

