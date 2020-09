Viorel Păunescu îi întoarce spatele lui Gigi Becali: “FCSB nu e Steaua”

Fostul conducător al clubului roș-albastru și-a schimbat poziția în scandalul dintre latifundiarul din Pipera și CSA Steaua.

În ciuda relației de prietenie dintre cei doi, Viorel Păunescu nu mai recunoaște actuala echipă din Liga 1 ca fiind continuarea de drept a fostei câștigătoare a CCE. Mărturisirea a venit în urma unei întrebări adresate de șeful suporterilor de la FCSB, Gheorghe Mustață.

„Am mai vobit despre acest subiect, de mult, Am spus cum a fost odată. Acum nici nu mă simt bine. Am fost operat la coloană, am 5 hernii de disc. Steaua, nu știu, că acum este FCSB, FCSB zic că nu e Steaua”, a fost răspunsul lui Păunescu la Radio Sport 1.

În 2017, Viorel Păunescu credea altceva.

„Până se termină campionatul acesta și îl câștigă, numele acesta îi corespunde. E Steaua, dar iată că FCSB e un nume victorios”, a fost poziția de atunci a fostului conducător din Ghencea.

Articol scris de Mihai Cristian