FOTO | Aproape imposibil sa nu iubești fotbalul! Este, probabil, imaginea anului 2021 în sportul rege

Anul 2021 abia a venit, însă imaginea anului în fotbal a fost publicată chiar astăzi, 9 ianuarie.

Fotografia care a strâns mii de reacții în lumea sportului rege vine din Anglia, țara care a inventat fotbalul.

În Cupa Angliei, cea mai veche competiție din fotbalul britanic, Chorley, o micuță formație din liga a șasea, a postat o imagine emoționantă cu îngrijitorul terenului.

Ben Kay a dormit în cort, pe gazon, înainte de meciul cu Derby din FA Cup, pentru a se asigura că totul este în ordine înainte de startul partidei!

Sacrificiul său nu a fost în zadar! Chorley a eliminat-o pe Derby, după victoria cu 2-0.

În vestiar, fotbaliștii au cântat în vestiar piesa lui Adele – Someone like you. Imaginile au strâns rapid peste 5 milioane de vizualizări.