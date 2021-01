VIDEO | Bucurie inedită pentru performera turului 3 al Cupei Angliei! L-au făcut pe Wayne Rooney să plângă

Outsidera a eliminat-o pe Derby County, divizionara secundă antrenată de Wayne Rooney. Hall şi Calveley au înscris golurile unei victorii istorice pentru gazde.

Iar după ultimul fluier, sărbătoarea s-a mutat în vestiar acolo unde fotbaliștii lui Chorley s-au pus pe cântat. Hitul preferat al amatorilor englezi a fost “Someone Like You”, al lui Adele. Iar imaginile inedite au fost urcate rapid pe contul oficial al grupării de pe un site de socializare.

Here we go, then – @Adele 🙌 pic.twitter.com/jPhuIvu6dZ

— Chorley FC (@chorleyfc) January 9, 2021