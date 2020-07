Florinel Coman a dezvăluit misterul schimbării sale din startul părții secunde: “Am discutat cu Mister”

Atacantul a fost înlocuit în minutul 54 al jocului împotriva celor de la FC Botoșani de Cristi Dumitru.

Vintilă nu a vrut să riște prea mult, după ce fotbalistul său tocmai revenise după o accidentare care l-a ținut departe de teren trei săptămâni.

“A fost meci foarte bun cred eu, dacă jucam în 11 altfel ne dozam efortul și cred că puteam câștiga. Au fost ocazii mari, cred că și în 10 puteam să ne impunem, ne gândim doar la Cupa României în acest moment.

Am vorbit cu Mister înainte de meci, mi-a zis că o să joc 60 de minute. Asta e, am dat totul pt echipă, dar din păcate nu ne regăsim. Pot spune că avantajul pe care îl avem e în lupta pentru Cupa României”, a fost reacția lui Florinel Coman la sfârșitul întâlnirii cu moldovenii.

Florinel Coman ar putea să îl urmeze și el pe Dennis Man în străinătate. Până atunci, șeptarul îl încurajează pe colegul său din ofensiva roș-albaștrilor anunțat ca și transferat de către patronul vicecampioanei României.

“Îi doresc lui Dennis să facă pasul mai ales în Europa, cu toții îi știm calitățile, ar face față în Europa. De când am venit la FCSB am crescut de la an la an, astfel că și anul viitor sper să continui această creștere”, a completat jucătorul ajuns la echipa sa actuală în 2017.

Situația de la FCSB, prin ochii lui Anghel Iordănescu

