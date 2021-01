Florin Tănase a fost singurul marcator al echipei FCSB, remiza cu Viitorul, scor 2-2. A doua reușită a roș-albaștrilor a fost un autogol. al lui Dussault.

La finalul confruntării, Forin Tănase s-a arătat dezamăgit de prestaţia FCSB-ului.

“Cel mai important era să câştigăm, să ne distanţăm în faţa clasamentului. Din păcate nu am reuşit să marcăm mai multe goluri. O parte a terenului a fost îngheţată şi de aceea am avut probleme… A fost îngheţat, în prima repriză, pe partea lui Man. Ne-a lipsit finalizarea, nu am tras la poartă“, a spus Florin Tănase, după meci, la Telekom Sport.

Căpitanul roș-albaștrilor a vorbit și despre condițiile grele de joc, din cauza temperaturilor negative, o parte a terenului de la Ovidiu fiind înghețat.

“Da, da! A fost îngheţat o parte din el. A fost acel şut deviat şi nu am mai reuşit să punem în pericol poarta lor. Trebuie să ne obişnuim cu aceste meciuri, cu echipele care se strâng pe 16 metri. În seara asta am greşit pentru că n-am tras mai mult la poartă“, a mai spus decarul celor de la FCSB.

Viitorul și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, marți seara, la Ovidiu, în epilogul etapei a 17-a a Ligii I. Au marcat: C. Matei (18-penalty), Ely Fernandes (73) / Tănase (56-penalty), Dussault (71-autogol).

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă primul loc în Liga I, cu 18 puncte, în timp ce Viitorul e pe 7, cu 22 de puncte. În runda următoare FCSB va evolua, pe teren propriu, cu FC Voluntari, iar FC Viitorul va juca în deplasare, cu Universitatea Craiova.