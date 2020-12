Florin Tănase, încrezător după victoria cu Universitatea Craiova: “Suntem mai puternici ca în anii trecuți!”

FCSB s-a impus pe “Ion Oblemenco” împotriva Craiovei, cu scorul de 2-0, grație “dublei” reușite de Dennis Man!

Florin Tănase (25 ani), căpitanul FCSB-ului, este fericit că a revenit pe teren și s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale în meciul cu Craiova. Mijlocașul “roș-albaștrilor” a declarat că oltenii au controlat prima repriza, dar echipa sa i-a taxat cu prima ocazie.

“Da mă bucur că am revenit, că sunt sănătos și mă bucură victoria. După părerea mea am pierdut nemeritat la Cluj dar important este că am revenit în această seară pe pimul loc.

Au controlat prima repriză iar noi i-am surprins cu acel gol liar în repriza a doua am fost mult mai buni pe tranziție și am mai marcat o data.” a declarat Florin Tănase la finalul partidei.

Florin Tănase speră că ocaziile ratate în meciul cu oltenii să se transforme în goluri etapa viitoare, contra celor de la Sepsi.

“Am ratat mult ocazii din păcate sperăm să ne intre cu Sepsi. Știam că se umblă la acoperiș este păcat că nu jucăm pe Arena Națioală era un avantaj pentru noi, nu știu cum o să se prezinte starea gazonului de la Mogoșoaia. Sperăm să fie bun și să facem nu meci bun.

Simt că suntem mai puternici ca în anii trecuți si cu siguranță vom fi mai puternici după cantonamentul acesta.” a mai adăugat căpitanul “roș-albaștrilor”.

În urma acestui rezultat, FCSB este din nou liderul Ligii 1, la două puncte de Universitatea Craiova și la trei de CFR Cluj. Pentru bucureșteni urmează ultimul meci din acest an, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, programat pe 21 decembrie, la Mogoșoaia.