Toni Petrea, prima reacție după victoria cu Craiova: “Am marcat două goluri, dar consider că puteam mai multe!”

FCSB a reușit să urce din nou în fotoliul de lider al Ligii 1, după victoria clară de pe terenul Universității Craiova, scor 2-0!

“Roș-albaștrii” s-au impus în Bănie și au izbutit să își recapete poziția în clasament, în urma succesului de pe terenul Craiovei. După meci, antrenor FCSB-ului, Toni Petrea, a vorbit despre confruntarea împotriva oltenilor și este de părere că echipa sa a făcut un meci bun și scorul de pe tabelă putea fi mult mai mare pentru formația sa.

“Am întâmpinat o rezistență destul de mare din partea gazdelor în prima repriză, am avut mici probleme de organizare defensivă, dar după pauză consider că nu le-am mai dat nicio șansă. Am reușit să ne facem jocul, să marcăm două goluri, cred că puteam să facem de mai multe ori, dar importantă este victoria și acum trebuie să ne gândim la meciul cu Sepsi și să-l câștigăm.

Faptul că marcăm multe goluri e îmbucurător pentru noi și să fii pe primul loc e plăcut, dar campionatul este lung, ați văzut că de la o etapă la alta se pot întâmpla multe, astfel că trebuie să luam pas cu pas, să câștigăm cât mai multe puncte pentru ca la final să fim sus. A fost un meci important în această seară, dar nu decisiv!”, a declarat Petrea, la finalul meciului cu Craiova.

În urma acestui rezultat, FCSB este din nou liderul Ligii 1, la două puncte de Universitatea Craiova și la trei de CFR Cluj. Pentru bucureșteni urmează ultimul meci din acest an, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, programat pe 21 decembrie, la Mogoșoaia.