Firul discuțiilor pentru transferul lui Dennis Man la Parma: “Ajută-ne să îl luăm pe jucător!”

Considerat în acest moment jucătorul cheie de la FCSB, dar și principalul produs de export al latifundiarului din Pipera, Dennis Man este foarte aproape de a semna cu Parma, echipă din Serie A!

Numele lui Dennis Man a fost vehiculat în această iarnă pe la foarte multe echipe din Europa, dar în cele din urmă arădeanul a rămas tot sub comanda lui Toni Petrea și a continuat cu evoluțiile bune pentru bucureșteni.

După ce aseară finanțatorul FCSB-ului, Gigi Becali, a dezvăluit că Parma, este aproape să îl transfere pe actualul golgheter al Ligii 1, în acest moment “roș-albaștrii” mai așteaptă doar o garanție bancară prin care formația de pe Ennio Tardini să dovedească că poate plăti suma cerută de bucureșteni.

Vărul lui Gigi Becali, agentul de fotbaliști, Giovanni Becali, a vorbit deschis și cu lux de amănunte despre cum au decurs negocierile dintre cele două părți și a mărturisit că cei de la Parma l-au întrebat de Man încă din momentul în care Valentin Mihăilă a ajuns în Italia. Impresarul în vârstă de 68 de ani a fost cel care a inetrmediat discuțiile dintre Gigi Becali și Parma, chiar dacă Dennis Man este impresariat de Anamaria Prodan.

“Când ai mei l-au dus pe Mihăilă de la Craiova, au fost întrebaţi de Man de cei de la Parma. Le-am zis că o să le dăm un răspuns, să vedem despre ce e vorba. Nu au mai revenit, dar prin luna decembrie am fost rechemat de cei de la Parma, chiar de vicepreşedinte, de directorul sportiv, iar ei m-au întrebat care e preţul lui Man.

Preţul lui Man este de 15 milioane, le-am zis în primă instanţă, că aşa mi-a zis Gigi. După, mă cheamă Gigi şi spune: <Băi Giovanni, uite care e treaba! Îi dau lui Dragoş Sârbu, de la Becali Consultin Sport, o procură exclusivă pentru vinderea lui Man până pe 15 ianuarie. Pun suma de 12 milioane, plătibili în rate în următorii doi ani şi jumătate, şi alte 2 milioane din bonusuri acceptate>.

Deci eu nu l-am prezentat pe Man celor de la Parma. Parma m-a contactat pentru Man. Şi eu am acţionat numai în folosul clubului. A trecut şi 15 ianuarie, am ajuns la ziua de ieri. Parma probabil a crezut că ăştia se joacă cu nişte preţuri mari, au zis să facă ei o ofertă. Au făcut o ofertă de 10 milioane echipei FCSB.

Eu nu am ştiut până ieri, când m-a sunat Gigi. <Băi, Giovanni, am primit o ofertă de la Parma de 10 milioane. Şi ce le-ai zis? Le-am zis că nu e de vânzare decât pentru 15 milioane>. Peste 2-3 ore am fost chemat de vicepreşedintele clubului, <Giovanni care e situaţia cu Man? Zic, bă, nu v-a dat răspunsul Gigi? 15 milioane>. <Dar totuşi ştii că era procura aia… >. <Bine mă, procura aţi avut-o până pe 15 ianuarie, dacă voi nu aţi folosit-o.. Acum v-aţi trezit pe penultimul loc din clasament şi sunteţi disperaţi să îl luaţi pe Man. A spus că îi pare rău. <Îţi cerem scuze şi ţie, şi lui Gigi, dar ajută-ne să îl luăm pe Man>.

Toată seara, de la ora 8 până la 1 noaptea am vorbit de 50 de ori cu Gigi, de 20 de ori cu ei. La care Gigi mi-a spus, pe la 11 noaptea, că vrea 13 milioane plătibili în 2 ani jumătate şi încă 2 milioane bonusuri. Bonusurile erau 1 milion dacă joacă 10 meciuri în 2 ani la naţională şi dacă dă în 5 ani de contract 15 goluri.

Şi jucătorul spune că fără un milion nu merge. Eu le-am spus de un milion şi o sută, ca să aibă Gigi… Dar nu mă interesa absolut nimic din situaţia jucătorului. Pe la 1 noaptea mi-au spus că sunt de acord, vorbim de dimineaţă. Dimineaţă, Gigi, pe la 10-11, nu ştiu cu ce specialiştii a vorbit, zice: <Giovanni, mie trebuie să îmi dea o garanţie bancară, nişte cecuri, să îmi acopere că dacă Doamne Fereşte intră în faliment….>.

Şi aşa au intrat în impas discuţiile. Au rămas să vorbească ei, club cu club!”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Telekom Sport.