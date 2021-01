BREAKING NEWS | Gigi Becali anunţă că a acceptat oferta de la Parma pentru Dennis Man: ,,Discuţiile au început acum o lună”

Gigi Becali a anunţat în această seară, după meciul FCSB-ului cu FC Argeş, terminat 0-0, că a acceptat oferta de transfer pentru Dennis Man.

Patronul echipei FCSB a mărturisit că a negociat mutarea direct cu patronul celor de la Parma, care a cheltuit aproape 100 de milioane de euro pe transferuri în vara lui 2020.

Becali a mai spune că transferul s-a făcut cu intermediarea lui Giovanni Becali, fără ca Anamaria Prodan să ştie acest lucru, deşi ea este agentul lui Dennis Man în acest moment.

,,Discuţiile au început acum o lună, ei au făcut oferta scrisă de 12 milioane cu bonusuri până la 15, eu nu am acceptat, după care au revenit ieri. Am spus că nu mai e de vânzare, nu mai e valabilă oferta, că nu ştiu ce. Şi-au dat seama că sunt puşi pe nişte piste greşite, nu ştiu de cine. Am vorbit şi cu Giovanni, ca un fel de intermediar.

Eu nu i-am spus Anamariei că negociam cu ei prin Giovanni. După două săptămâni după ce am discutat, ea îmi spunea că dau 8 milioane, 10 milioane… Eu râdeam, că eu ştiam ce vorbesc. M-a deranjat şi i-am spus lui Giovanni să le spună că jucătorul nu se vinde decât pe 15 milioane fix şi că le mulţumim pentru ofertă.

Daca eu îţi spun că dau 15 şi tu îmi dai 10… Asta m-a deranjat! Apoi m-a sunat direct patronul din America. Au fost şi discuţiile care au fost, şi o ofertă neserioasă… A zis gata, de-acum vorbesc direct cu voi. Şi le-am spus 13 milioane şi încă un milion dacă joaca 15 meciuri în 5 ani, şi încă un milion dacă dă 10 goluri în doi ani.

Am acceptat oferta, dar le-am spus aşa. Ei vor să dea banii în doi ani jumătate. Poate să fie şi în trei ani, nu am nicio problemă. Doar că vreau o scrisoare bancară. De ce? Pentru că ei sunt pe loc retrogradabil şi e posibil să intre în faliment. Dacă intră în faliment, nu mai iau niciun ban. Şi atunci am cerut o garanţie. Mi-au zis că au dat 70 de milioane pe club şi că au mai dat 80 de milioane, dar nu mă interesează. Eu vreau să-mi garantezi banii mei. Au zis că nu se practică treaba asta, dar fără garanţie eu nu vreau. Sau să ia bani de la bancă şi să-mi dea acum 12,5 milioane.

Acum a rămas, a vorbit şi MM Stoica cu el, i-a explicat despre ce este vorba şi i-a dat numărul lui personal de telefon. A rămas să-l sune MM după meci sau mâine să discutăm. I-am spus să-i spună că fără garanţie nu mă interesează, nu sunt disperat de bani, nu mă interesează să-l dau acum. Afacerea s-a facut, mai trebuie doar o garanţie.“, a declarat Gigi Becali într-o intervenţie la DigiSport.