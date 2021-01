Conducerea clubului FCSB a luat decizia ca roș-albaștrii să plece într-un cantonament în Turcia până la reluarea campionatului. Elevii lui Toni Petrea se pregătesc în Antalya, de duminică.

În acest context, potrivit unor reglementări, FCSB ar trebui să intre într-o carantină de 14 zile la revenirea în țară.

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a lămurit situația roș-albaștrilor, spunând nu nu vor sta în carantină.

”Excepție de la lege fac echipele care participă la competiții sportive. Ce înseamnă asta? Omul se duce, stă izolat sau joacă fotbal, dar competiție sportivă înseamnă și pregătire. Nu trebuie să fie un meci neapărat. Pregătim competiția. Noi ne-am interesat când am plecat, am cerut hârtie. Ne-au zis că nu ne dau hârtie dinainte.

Dar ne-a zis DSP că vom da declarație când revenim în țară. Că am făcut pregătire sportivă în Turcia și că am stat la un hotel și în ce condiții am făcut-o. O să zicem că nu avem simptome de COVID-19, că n-am luat legătura cu nicio persoană, că ne-am pregătit”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

”Mai mare siguranță e că nu jucăm amicale, nu avem cum să luăm virusul. E mai sigur când faci doar pregătire decât când joci cu alții. Unii, de la autorități, n-au habar nici să dea tratamente, dar au opinii despre asta. Habar n-au. Așa e România, e incompetență mare.

Hai, că nu vreau iar să fac păcat. Eu vreau să zic prostului că e deștept, așa vreau. Nu plecam dacă nu aveam asigurare. Dacă nu e legal, aia e, ne dăm în judecată. Să zică judecătorul și gata. N-au cum să ne bage-n carantină, că nu îi lasă legea. Celelalte cluburi n-au inteligență, de asta n-au mers în străinătate. Dacă aveau, întrebau la DSP. De aia au intrat în faliment, că n-au inteligență. Hai, că nu vreau. Am alergie la prostie. Nu pot să-l las pe prost în pace, că nu pot”, a mai spus Gigi Becali.