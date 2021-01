Andrea Padula (24 de ani), jucătorul echipei FC Basel, şi-a manifestat dorința de a juca pentru echipa naţională a României. Padula are dublă cetăţenie, română și italiană, evoluează pe postul de fundaş stânga, dar poate juca și pe partea dreaptă.

Potrivit celor de la GSP.ro, jucătorul în vârstă de 24 de ani a declarat că-și doreşte să joace în naționala României. Padul a vorbit despre începutul său ca fotbalist.

“Aveam 6 ani, era la 10 minute de Lugano, unde am şi jucat apoi. Nu m-a îndreptat nimeni către fotbal, a fost alegerea mea, îmi plăcea mult acest sport, mă uitam cu tata la meciuri şi mi-am dorit să joc şi eu“, a spus Andrea.

“Am fost împrumutat 6 luni în Italia, fotbalul de acolo era bun, condiţiile foarte bune. În Italia, fotbalul e mult mai tactic şi am învăţat foarte multe lucruri acolo, nu am jucat prea mult, dar am învăţat“, a mai spus Padula.

Andrea Padula a evoluat în 11 meciuri pentru FC Basel, dintre care 3 partide au fost în Europa League.

“Am ajuns la Basel pentru că antrenorul m-a dorit foarte mult. Avem o relaţie foarte bună, am colaborat foarte bine la Wil şi acum ne dorim să facem performanţă la Basel. E genul de antrenor implicat, care-şi face simţită prezenţa, ţipă tot timpul de pe margine, şi la meciuri, şi la antrenamente.

Îmi place să joc sub presiunea asta constantă, mă motivează. Vreau să joc pentru naţionala României! E visul meu“, a confirmat Padula.