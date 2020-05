FCSB renunță la unul dintre cei mai vechi jucători din lot! Becali: “I-am dat o grămadă de bani”

FCSB se desparte de fundașul sârb Marko Momcilovic, căruia îi expiră contractul la finalul lunii iunie. Gigi Becali s-a declarat mulțumit de evoluțiile lui Momcilovic în sezoanele trecute, dar nu mai este dispus să-i achite salariul, având în vedere accidentările dese ale fundașului.

Marko Momcilovic (32 de ani) este la FCSB din ianuarie 2016 și a jucat în 96 de meciuri.

În acest sezon, fundașul sârb a prins doar 45 de minute pentru ‘roș-albaștri’, din cauza unor probleme medicale.

“Momcilovic, i-am dat o grămadă de bani, e adevărat. Eu sunt mulţumit de băiat, el s-a accidentat, nu a jucat un an jumate, nu e vina lui. I-am dat banii, 15.000 pe lună, nu ştiu câţi ani, nu ia nici el bani două luni de zile. 30.000, care e problema?

Eu m-am pus să salvez vaporul meu, să nu se înece vaporul meu. Şi de pe vaporul meu, corabia, am aruncat şi eu de pe bord câţiva saci de grâu, de porumb, din care nu mai aveam nevoie să mănânc. Şi am mai aruncat şi nu ştiu ce lucruri, care nu mai erau utile ca să salvez corabia, da? Cui nu îi convine să se ducă la lege, să reclame şi cu asta basta! Nu am dat în cap, nu am abuzat de nimeni! Am aplicat nişte regulamente pe care statul mi le-a permis să le aplic“, a spus Gigi Becali la Telekom Sport.

CITEȘTE ȘI -> EXCLUSIV | Vești excelente pentru FCSB! Când se va prezenta Moruțan sub comanda lui Vintilă

CITEȘTE ȘI -> VIDEO | FCSB, prima zi de cantonament! Roş-albaştrii, antrenament în grupuri