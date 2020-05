EXCLUSIV | Vești excelente pentru FCSB! Când se va prezenta Moruțan sub comanda lui Vintilă

Florin Vulturar, impresarul lui Olimpiu Moruțan (21 ani), a vorbit pentru realitateasportiva.net despre starea de sănătate a mijlocașului celor de la FCSB.

Tânărul fotbalist nu a fost testat pentru coronavirus şi nu a intrat în carantină alături de restul coechipierilor. Moruțan a suferit o intervenţie chirurgicală la nivelul sinusurilor. (Citește AICI mai multe detalii)

Fotbaliştii de la FCSB au început fără Moruțan pregătirea centralizată în regim de carantină, însă Florin Vulturar, impresarul ”perlei” lui Gigi Becali, anunță că sunt șanse mari ca mijlocașul să se prezinte la baza din Berceni joi, 21 mai.

”Nu va lipsi două săptămâni. O să lipsească, cel mai probabil, până joi. Mai are un control la clinică și o să intre mai mult ca sigur cu echipa. Vorbesc zilnic cu el și e super ok, nu are niciun fel de probleme. Operația a fost bună. O să piardă câteva zile, maxim. El trebuia să stea 3 săptămâni, dar am vorbit cu medicul și ne-a spus că joi poate să revină.” a declarat Florin Vulturar pentru realitateasportiva.net.

800.000 de euro este cota de piață a lui Moruțan, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, mijlocașul a bifat 21 de apariții pentru FCSB, în toate competițiile, reușind să înscrie 2 goluri.