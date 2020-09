FCSB insistă pentru un portar cu experiență! Mihai Stoica: “Am vorbit cu Gigi Becali, a fost de acord”

FCSB vrea să găsească un concurent pe măsură pentru portarul Andrei Vlad, în condițiile în care Răzvan Ducan a dezamăgit în meciul cu Backa Topola din Europa League. Directorul sportiv al ‘roș-albaștrilor’, Mihai Stoica, a anunțat că i-a făcut o ofertă lui Florin Niță (33 de ani), care este sub contract cu Sparta Praga.

În acest moment, FCSB are patru portari în lot, dar niciunul cu experiență în competițiile europene. Este vorba despre Andrei Vlad (21 de ani), Răzvan Ducan (19 ani), Toma Niga (23 de ani) și Ștefan Târnovanu (20 de ani).

Andrei Vlad este portarul titular, dar este infectat cu noul coronavirus, alături de Toma Niga. Târnovanu este accidentat.

Florin Niță a jucat la FCSB între 2013 și 2018, cucerind două campionate și o cupă. Portarul mai are contract cu Sparta Praga până în vara anului 2021, dar nu a mai apărat în ultima perioadă.

“Cum a ajuns Ducan să apere, o să explic. Portarul nostru titular era Andrei Vlad, care a avut evoluții de excepție în ultima perioadă. Nu vă ascund că am avut o discuție cu Florin Niță, înainte de a începe sezonul. I-am făcut o ofertă, bineînțeles că Gigi (Becali) a fost de acord. El a fost mulțumit de ofertă, dar a cerut un an în plus de contract. Am vorbit cu Gigi, a fost de acord și cu propunerea lui Florin Niță. Mi-a zis <Mâine merg să vorbesc cu conducătorii de la Sparta>. A trecut mai bine de o lună, n-am primit niciun răspuns.

Se discutase foarte clar, vorbise și Pintilii cu el. Știa că, la momentul acesta, Andrei Vlad este portarul nostru numărul 1. Dar el era un portar care ne putea ajuta, putea să devină numărul 1. Preferă să stea al treilea portar la Sparta Praga în loc să vină acasa, asta e situația! Dar nu se poate spune că am neglijat această poziție. Al doilea portar e în mod normal Răzvan Udrea, dar a făcut COVID. Al treilea portar era Toma Niga, care a făcut COVID. A patra varianta era Ștefan Târnovanu, care este accidentat de mai bine de o lună, a făcut ruptură“, a spus Mihai Stoica la DigiSport.