FCSB, cu gândul la titlu! Olaru: ”Jucăm fiecare meci la victorie!”

Darius Olaru a oferit prima reacție după performanța excelentă de la Mediaș.

Roș-albaștrii au bătut-o pe Gaz Metan, scor 3-2, și au urcat pe primul loc în Liga 1. Darius Olaru, ”dublă”, și Sergiu Buș, din penalty, au marcat golurile bucureștenilor.

Crescut la Mediaș, Olaru nu s-a bucurat după ce a marcat primele goluri din acest sezon. Fotbalistul a fost reținut după ce a punctat de două ori.

După fluierul final, acesta a explicat de ce a fost schimbat în minutul 53.

”Mă bucur că mi-am ajutat echipa și că am câștigat. Am fost un pic mai reținut. Aici am debutat în fotbalul mare.

E mult mai greu să te menții pe primul loc. Jucăm fiecare meci la victorie. Am simțit ceva la genunchi, din acest motiv am fost înlocuit.” a declarat Olaru la finalul meciului.