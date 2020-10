FCSB, cu gândul la titlu! Dennis Man: ”Nu vrem să mai repetăm greșeala din alți ani!”

Dennis Man (22 ani) a oferit prima reacție după ce FCSB a demolat-o pe Hermannstadt, scor 5-0.

Iulian Cristea ‘3, Dennis Man ’11, Sergiu Buș ’32, Olimpiu Moruțan ’33 și Florin Tănase ’72 au marcat pentru formația roș-albastră.

”Perla” roș-albaștrilor a devenit golgheterul Ligii 1, după ce a marcat golul cu numărul 7 din actuala ediție. Man anunță că FCSB vrea să câștige titlul și nu mai are de gând să se încurce cu echipe mai slab cotate.

”Echipa a câștigat. Aveam nevoie de cele 3 puncte. Atmosfera e foarte bună la noi și ne bucurăm. Încercăm în fiecare seară să luăm adversarii foarte tare de la început. Am înscris repede și ne-am făcut meciul mai ușor. Mă simt foarte bine. Încerc să mă pregătesc cât pot eu de bine. Sper să-mi ajut echipa să câștige, e tot ce contează pentru mine.

Nu contează cine înscrie, important e să obținem victoria. În fiecare an am făcut greșeala să pierdem puncte la început cu echipe mici și nu vrem s-o mai repetăm. Ne lipsește Coman. E un jucător important pentru noi. E pe punctul de a reveni. Ne dorim ca el să vină la echipă cât mai repede. Avem mare nevoie de el!” a declarat Dennis Man la finalul meciului.