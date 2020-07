FC Botoșani, victimă sigură la Cluj? Valeriu Iftime: “Suntem o echipă mică. Nu am nicio speranță”

FC Botoșani a pierdut meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 0-2, și a rămas pe locul patru în play-off-ul Ligii 1. Finanțatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, a declarat că nu are nicio speranță pentru meciul din etapa următoare, când Botoșani va juca la Cluj cu CFR.

Echipa din Botoșani a avut o posesie mai bună, dar oaspeții au avut ocaziile clare. Raportul șuturilor pe poartă este elocvent: 13-3 pentru Craiova.

Craiova a beneficiat de două penalty-uri, după faulturile lui Andrei Chindriș. Alex Cicâldău (72′) și Gustavo (90+5′) au înscris.

“Am demonstrat că suntem o echipă mică. Dacă vrei să câștigi cu cei de la Craiova, trebuie să fii altfel. În seara asta nu am jucat cel mai bun fotbal, dar nu că nu am vrut, nu am putut. Nivelul dintre noi și Craiova este unul sesizabil. Cred că a fost și tactica asta un pic… Nu mai contează. Nu am nicio speranță că putem bate la Cluj.

Nu pot să spun că sunt dezamăgit. Craiova are fotbaliști buni, au viteză extraordinară. Se poate întâmplă. A greșit. El poate juca mult mai bine. Nu e o seară fericită pentru Botoșani, chiar dacă suntem în play-off. Eu am văzut o echipă care în câteva momente s-a ridicat la nivelul lor. Ei cu doi-trei fotbaliști ne-au dezechilibrat“, a spus Valeriu Iftime pentru site-ul btonline.ro.

Clasamentul play-off-ului Ligii 1