FC Argeş acuză grav arbitrajul după meciul cu Dinamo! ,,Nu suntem chiori! A avut o tentă”

Meciul dintre FC Argeş şi Dinamo Bucureşti s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 1-0, în etapa a 12-a Ligi 1.

Singurul gol al partidei a fost marcat de saniolul Juan Camara în minutul 7, după ce a prins un şut de senzaţie de la jumătatea terenului.

La finalul meciului, noul antrenor de la FC Argeş, Augustin Eduard, a avut o reacţie foarte dură asupra arbitrajului, dar şi asupra portarului George Micle, care era ieşit din poartă la golul marcat de Dinamo.

Antrenorul consideră că formaţia piteşteană a fost dezavantajată, după ce arbitrul nu a dat penalty la un duel între Grigore şi Drăghici în prelungirile partidei. Eduard spune că arbitrul Marian Barbu a tras în direcţia lui Dinamo cu arbitrajul.

,,Eu n-am mai văzut așa ceva. De trei zile n-am închis un ochi, stăm să ne gândim ce să facem, ne consumăm sănătatea, ne zdrobim nervii, familiile noastre suferă din cauza vieților noastre. Este inadmisibil! Este clar, este un flagrant, este o infracțiune. Un furt împotriva muncii!

Au avut o repriză mai bună, după aceea am revenit. Pe final, am mai avut câteva oportunități de a înscrie. Am început jocul de la 1-0. Este de neimaginat pentru mine ce făcea tânărul Micle la 16 metri, să-l surprindă o minge de la jumătatea terenului. N-ai cum să te lupți cu arbitrul și cu o poziționarea total aiurea. Da, e tânăr, nu vreau să-i aduc multe acuze, doar că ne-a făcut să începem de la 1-0, iar arbitrul… e placaj, efectiv!

S-a aruncat pe jucătorul nostru! N-am înțeles ce a dat. Fault la cine, unde? Avem ochi, nu suntem chiori. Se vede ca lumina zilei! Cred că nu suntem nici prea respectați și a fost clar, a avut o tentă. Lui Gane, care a urlat tot meciul, i-a dat galben. Eu m-am comportat frumos tot meciul și când mi-am tocit nervii și mi-am riscat serviciul, el îmi dă roșu/ Mai sunt trei meciuri, nici nu știu ce se va întâmpla.

M-a scos și din muncă, dacă mă și suspendă…n-am nicio idee, doar vreau să spun că atunci când se întâmplă astfel de lucruri, de ce nu se anunță măsurile luate? Noi muncim, investim bani, nu dorm de trei zile, ne tocim creierii și vine un domn, care efectiv ne mitraliază! E clar ca lumina zilei.

Toată lumea a recunoscut la televizor. Noi pierdem puncte, bani, jucători, care acum sunt cu moralul la pământ. Ăsta e fotbalul românesc. Nu se îndreaptă către nimic, VAR-ul nu apare. Mai sunt trei meciuri, deocamdată nici nu știu ce se va întâmpla. Asta e, omul ne-a terminat pe toți“, a mai spus antrenorul lui FC Argeş.

După acest meci, Dinamo a urcat pe locul 11 în Liga 1, cu 12 puncte adunate în 12 etape, iar FC Argeş rămâne pe locul 15 cu 9 puncte strânse din 12 jocuri.