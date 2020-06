Fanii dinamoviști iau atitudine după greva jucătorilor! “O nouă dovadă a unui management defectuos”

Meciul amical Dinamo – FC Voluntari era programat sâmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul ‘Anghel Iordănescu’ din Voluntari.

Neplătiți de trei luni, jucătorii au primit din nou promisiuni din partea conducerii că vor fi achitate salariile restante. Până acum, suporterii au plătit o parte dintre salarii prin programul DDB.

“În ultima vreme, jucătorii lui Dinamo, neplătiți de mai multe luni, și-au pus speranța în promisiunile care au apărut, legate de vânzarea clubului și intrarea unei prime tranșe de bani din partea unui potențial investitor.

Astăzi au refuzat să joace meciul amical cu Voluntari și de asemenea au refuzat să se antreneze. Nu încurajăm sub nicio formă o astfel de atitudine, dar cine le-a făcut promisiuni jucătorilor a greșit foarte mult. Este o nouă dovadă a unui management defectuos.

Jucătorii așteptau să vină cineva să le ofere explicații. Cel pe care îl așteptau la discuții este cel care deține clubul ca acționar majoritar. Niciun patron și nicio comisie (despre care s-a tot vorbit zilele acestea) nu s-au prezentat să liniștească echipa.

Singurii care au fost prezenți pentru a-i încuraja pe jucători au fost reprezentanții Programului DDB. Suporterii sunt singurii care și-au făcut partea și s-au ținut de promisiuni. Am plătit salarii restante și o vom mai face. Am susținut echipa și am arătat că ne pasă.

În ultimele zile am fost concentrați pe partea care ține de noi în pregătirea meciului care urmează. Și am făcut-o bine. Printr-un gest fără precedent, suporterii au cumpărat toate biletele pentru partida de sâmbătă. Tocmai pentru că am fost ocupați cu pregătirea acestui eveniment, situația de astăzi ne-a luat prin surprindere.

Dar în zilele imediat următoare, boardul DDB se va întruni și va analiza căile prin care poate interveni pentru rezolvarea situației de la echipă. Din păcate, în tot acest timp, cineva stă după perdea, deși ar trebui să iasă în față și să le răspundă jucătorilor și eventual să ne spună și nouă dacă încă mai negociază cu diferite offshore-uri“, este comunicatul PCH.