EXCLUSIV | Vintilă, ținut în joc de glezne! Cine îi poate lua locul la FCSB

Realitateasportiva.net a aflat cine îi poate lua locul lui Bogdan Argeș Vintilă pe banca FCSB-ului!

Vicecampioana s-a încurcat seara trecută cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-2, iar postul tehnicianului roș-albaștrilor nu mai pare atât de sigur, chiar dacă Becali a declarat că acesta are ”contract pe viață”.

În urma remizei de seara trecută, formația lui Vintilă rămâne la 9 puncte în spatele liderului CFR Cluj, iar șansele la titlu sunt infime în acest moment.

FCSB e fără victorie după perioada de pauză cauzată de pandemia de coronavirus (0-1 cu CFR și 2-2 cu Gaz Metan), iar postul tehnicianului de la FCSB atârnă de un fir de păr.

Situația este complicată pentru formația din Capitală, iar realitateasportiva.net a stat de vorbă cu Ilie Stan (52 ani), fost antrenor al FCSB în perioada în perioada 2011-2012.

Întrebat despre posibilitatea de a pregăti din nou clubul din Capitală, actualul tehician de la Gloria Buzău recunoaște că nu ar spune ”pas” unei oferte din partea lui Gigi Becali.

”Cine a fost în ultimii ani antrenori la FCSB? A fost Gigi Becali. Interesul ar trebui să fie ca antrenorul să își facă treaba. Vintilă ce să facă? Nu pot să îl analizez… Nu poți să îi faci o analiză, trebuie să știi foarte bine ce se întâmplă. Oricum, la ce lot are echipa, trebuia sa ia titlul an de an.

Noi suntem antrenori profesioniști, mergem acolo unde e mai bine. Când este vorba de Steaua București e cu atât mai bine. Gigi a fost supărat pe mine după ce am plecat. Nu mi-a spus el, să-mi facă o ofertă. Am tot văzut că am fost propus.” a declarat Ilie Stan pentru realitateasportiva.net.