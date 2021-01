EXCLUSIV VIDEO | Declarația anului în fotbalul românesc! Cine îl poate învinge la alegeri pe Burleanu

Numele lui Vasile Dâncu a fost des pronunțat în ultima vreme de mulți oameni din fotbalul românesc.

Acum, Florin Prunea afirmă despre sociologul cu origine ardelene că este cel mai influent om din fotbalul românesc!

“Este cel mai puternic om din fotbalul românesc, jos pălăria pentru el. Este un om civilizat, este un intelectual, dar l-am întrebat și eu: << Și la CFR și cu finu`?>> . Prin relația pe care o are cu Răzvan Burleanu, nu mișcă nimeni! Am simțit asta când am jucat cu echipa lui, CFR Cluj.

Tot respectul pentru Marian Copilu, dar nu vedem și noi, nu simțim toate astea? Dâncu e singurul care-l poate bate pe Burleanu la alegeri.

Actualul președinte se sfătuiește cu Dâncu în toate deciziile pe care le ia în fotbalul romanesc. E jupânul lui Burleanu!”, a afirmat fostul director general al lui Dinamo în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.