Comitetul Olimpic și Sportiv Româ amână luarea unei decizii cu privire la conflictul izbucnit la Lotul Olimpic de Bob al României, în cantonamentul din Letonia, de la Sigulda, între Ioana Gheorghe (23 de ani) și antrenorul Paul Neagu (66 de ani).

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a prezentat situația Comitetului Executiv, miercuri, 25 noiembrie 2020, în regim de urgență, dar forul încă nu a comunicat decizia luată. Singura măsură luată a fost de a solicita Federației de Bob și Sanie să-l schimbe pe antrenorul Paul Neagu până la finalizarea anchetei.

Joi seara, în direct prin telefon la Realitatea Sportivă, Ioana Gheorghe a continuat șirul acuzațiilor.

“Până acum nu a apărut nici un comunicat din partea COSR-ului. Din câte știu, antrenorul Neagu se află în continuare în Letonia, cu fetele. Din câte am înțeles, luni ar trebui să se întoarcă în țară pentru că va fi o ședință cu COSR-ul și cu Federația Română de Bob și Sanie.

COSR-ul a fost tot timpul lângă mine. Cei de la federație, în schimb, au spus că am foarte multă imaginație și că am halucinații. Nu știu cum își permit să vorbească așa despre mine pt că nu mi-au dat nici un telefon. Nu am avut nici un fel de relație cu federația.

Antrenorul m-a oprit de fiecare dată când voiam să iau legătura cu federația, iar acum cei de la federație mă evită complet.

Colegii m-au făcut mincinoasă în față știind situația, acum să mă întorc în echipă nu ar fi prea ok. Eu în momentul de față am 7-8 declarații de la foste sportive, dar sunt și foarte multe fete care nu vor să vorbească deoarece le este frică de Paul Neagu“, declarat Ioana Gheorghe, într-o emisiune, la Realitatea Sportivă, joi seară.

Sportiva i-a răspuns antrenorului, care o acuzase pe fosta atletă că îi place să consume vin.

“Am văzut că m-a făcut alcoolică, dar eu am dovedit că antrenorul în fiecare seară se ducea să bea bere cu echipa. Umblă cu lezile de bere după el. Le ține în bucătărie și ne cheamă în fiecare zi să bem împreună până la 11-12 noaptea“, a menționat fosta atletă, Ioana Gheorghe, la Realitatea Sportivă.

Fosta vicecampioană spune că șansele de a se întoarce în echipa olimpică de bob a României sunt aproape nule.

“Eu nu am posibilitatea să mă antrenez în Timișoara având în vedere că totul este închis. Nu mai am nici un fel de pregătire în momentl de față. M-am consultat cu mama mea față de viitorul meu și mi-a spus că dacă m-aș întoarce în bob, eu cu Andreea Grecu nu aș mai putea face o echipă. Sâmbătă ar fi trebuit să fiu în concurs.

Toate discuțiile dintre colege și antrenor sunt cu tentă sexuală, cu un limbaj nepotrivit, nu cred că aș putea să mă întorc“, ne-a mai spus Ioana Gheorghe.

La data de 15 noiembrie, între vicecampioana Europeană la bob, Ioana Gheorghe (23 de ani) și antrenorul Paul Neagu a izbucnit un conflict.

Sportiva a rămas singură în camera unde se afla cazată în Letonia, iar Neagu ar fi intrat peste ea. Între cei doi a izbucnit un conflict, sportiva fiind amenințată. În urma acestui conflict dintre cei doi, Ioana Gheorghe a revenit în țară.