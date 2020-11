Vicecampioana Europeană la bob, Ioana Gheorghe (23 de ani), a reacționat la scrisoarea antrenorului Paul Neagu (66 de ani) către Sorina Țicu, antrenor federal din cadrul Federației Române de Bob și Sanie, care i-a cerut sprijinul.

Contactată de Realitatea Sportivă, Ioana Gheorghe continuă conflictul de la distanță cu antrenorul lotului olimpic.

“Eu aș schimba puțin titlul ‘Lotul Olimpic de Bob fete se poate antrena în liniște și pace fără Paul Neagu lângă ele’. Țin să contrazic spusele ‘domnului’ Neagu: toată lumea a văzut ce s-a întâmplat? În nici un caz! Neagu își alege timpul potrivit de a intra în cameră când nu sunt ‘martori’ așa cum le spune el colegelor mele de cameră. Vine poliția și pleacă. Da, pleacă! Paul Neagu și echipa lui au negat totul poliției și mi-au râs în față că el nu ar fi capabil de a face acele lucruri. Ciudat, nu? Nu am dat nici o declarație pentru că riscam să mă arunce în stradă la ora 20 și rămâneam fără cazare! În legătură cu retragerea din activitate, domnule Neagu, sunteți șmecher! Nu riscați să părăsiți acoperirea cu sportul pentru lucrurile mizerabile de care vă ocupați în paralel!

Sportiva care anul trecut a fost nemulțumită pentru că a avut al doilea start din concurs, și din greșeala piloatei în două manșe, a pierdut șansa la o medalie, da! Sportiva care a anunțat înainte să vină în sezon că fumează, nu m-am ascuns față de el și am fost asumată, de ce păreți așa surprins, Paul Neagu? Toate celelalte colege fumează, deschideți ochii și la restul lumii. Se știa că vrea să plece în altă țară după ce ați făcut-o psihic pe Andreea (nr: Grecu) și nu mai era ea! Prea bună pentru România? În nici un caz, din păcate avem o singură piloată la nivel de campionat european, cel puțin.

Alături de ‘prietenul’ ei care a susținut-o în tot timpul acesta să mă antrenez cu ‚dumneavoastră’ având în vedere că știa absolut tot ce se întâmpla acolo! Acel om care a căutat întotdeauna să primec ceea ce merit. Am plecat într-un mod amiabial cu dumneavoastră, domnule Neagu, păreați fericit și fără nici o problemă. Am refuzat să discut cu federația din cauza dumneavoastră, domnule Neagu. Mi-ați spus că viza medicală nu trebuie să o fac la București, merge și la Constanța unde aveți dumneavoastră ‘pile’. Am fost aptă pe hârtii în doup secunde, eu fiind în Timișoara și viza medicală în Constanța. Același nivel de care spuneți dumneavoastră au fost și 15 sutimi între mine și numitele ……..x.

Și a venit partea la care abia așteptam să clarific cu ‘dumneavoastră’. În ultimele două zile de la Altenberg, am avut patru coborâri pe zi, asta înseamnă opt în total. În prima zi, Teodora a fost cea care s-a dat primele două manșe cu Andreea, eu următoarele două. În următoarea zi, Kathi s-a dat primele două cu Andreea și eu următoarele două. Tot ceea ce am cerut eu a fost ca la un antrenament să am parte de primele două manșe alături de Andreea, pentru a-mi arăta valoarea!

Am avut șansa să mă dau în ambele zile la ultimele două manșe, unde Andreea se plângea că nu se mai ține pe picioare de obosită ce era. Nu au fost momente urâte, au fost momente unde îmi ceream dreptul ca împingătoare, Egalitate ați spus, nu e așa? Și în caz că vă întrebați când se va termina tot circul ăsta, tot ceea ce vă pot spune este: aveți răbdare!

Paul Neagu, după cum bine vedeți (indirect) eu am argumente la toate cuvintele pe care le scrieți. Dumneavoastră vă este greu să fiți la subiect cu realitatea? Vă spun eu pe scurt: sunteți departe de ‚fetițe’ pentru că nu aveți scrupule să recunoașteți ce mi-ați făcut și ce ați și ce ați făcut tuturor sportivelor! Scuze găsim. De fapt, am văzut mesajul dumneavoastră că nu aveți nici o treabă cu cu subiectul controversat. Putem da și răspunsuri la subiectul meu ? Evităm să răspundem de ce a venit poliția în Letonia? Vă rog, vă ascult minciunile, ca și până acum!“, a declarat pentru Realitatea Sportivă, Ioana Gheorghe.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a emis un comunicat, astăzi, 24 noiembrie 2020, cu privire la incidentele petrecute în cadrul lotului olimpic feminin de bob. Forul a solicitat Federației de Bob și Sanie să-l schimbe pe antrenorul Paul Neagu (66 de ani) până la finalizarea anchetei.

La data de 15 noiembrie, între vicecampioana Europeană la bob, Ioana Gheorghe (23 de ani) și antrenorul Paul Neagu a izbucnit un conflict.

Sportiva a rămas singură în camera unde se afla cazată în Letonia, iar Neagu ar fi intrat peste ea. Între cei doi a izbucnit un conflict, sportiva fiind amenințată. În urma acestui conflict dintre cei doi, Ioana Gheorghe a revenit în țară.