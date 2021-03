EXCLUSIV VIDEO | Mitică Dragomir, urmărit de poliție în fiecare zi la domiciliu: ”Voiau să mă vadă”

Fostul șef al Ligii a trecut și el prin perioada de carantină obligatorie fiecărui bolnav de coronavirus.

Dragomir a luat virusul exact înainte de a face rapelul și a trebuit să „petreacă” 14 zile închis în casă.

„A venit Poliția 15 zile la mine și dimineață și la prânz și seara, nu a existat zi în care nu am fost verificat. Nu am avut nicio durere, nici de gât, nici de cap, nimic. Ei îmi spuneau: << Vrem să vă vedem puțin>> și eu la ziceam: << Să mă vedeți în geam la loto>>.

Polițiștii erau foarte drăguți, râdeau, voiau să mă vada. Se schimbau, a fost și o doamnă polițistă drăguță. Mă sunau și ăia de la DSP și eu le spuneam în glumă: <<Mă pregătesc să plec în străinătate>>. Și ei săreau: <<Nu, că nu aveți voie>>”, a povestit amuzat Dumitru Dragomir, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.

La 75 de ani, Dragomir nu își epxlică de unde a contractat boala care a dat peste cap toată planeta de mai bine de un an.

„Nu am ieșit nici în curte și eu am o curte plimbăreață, că mă gândeam că mă vede un vecin și dacă face cumva boala zice pe urmă că a luat de la mine. 15 zile am stat cu nevasta în casă, dar aveam intrări separate.

Nu mâncam în niciun restaurant, nu mergeam fără mască, nu urcam în mașină fără să mă dezinfectez, eu zic că nu am avut nimic, dar mă rog. Eu alerg

3-4 kilometri în fiecare zi, am 75 de ani, sunt tânăr, 20-30 de ani tot o mai duc”, s-a confesat fostul șef al LPF.