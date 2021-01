EXCLUSIV | Verdict în privința campioanei din acest sezon: “Este echipa cea mai puternică de departe”

Câștigarea titlului are o miză infinit mai mare în acest sezon decât în stagiunile precedente.

Este singura modalitate prin care campioana poate accede în grupele primelor două competiții europene. Altfel, celelalte reprezentante ale României vor merge în nou-înființata Conference League. Astfel că miza devine și mai mare atunci când vine vorba despre trofeul Ligii 1. Sepsi s-a duelat recent cu toate cele trei echipe care au ca obiectiv titlul, iar Cornel Șfaițer a indicat formația care este cea mai îndreptățită să viseze la supremație.

“Noi am făcut un joc extraordinar cu FCSB, mulți au spus că am jucat agresiv, dar am pregătit foarte bine jocul. Echipa a stat bine din punct de vedere fizic și nu i-am lăsat sa joace.

Pentru că altfel primești 3-4 goluri, au cel mai bun atac. Este echipa cea mai puternică de departe ca lot, ca și calitate individuală, în compartimentul ofensiv au jucători formidabili”, a fost părerea lui Cornel Șfaițer, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Fără victorie de șase etape, oltenii nu par capabili să aibă forța de anul trecut, crede oficialul revelației din acest sezon.

“CFR are multă experiență cu jucători care s-au luptat pe ambele fronturi în acest sezon. Pe Craiova îi cunoaștem, an de an își doresc foarte mult. Au jucat sezonul trecut cu trofeul pe masă va fi greu să mai aibă oportunitatea asta.

CFR e o nucă tare chiar dacă a pierdut mulți jucători, cele mai mari șanse la titlu le are însă FCSB”, a mai subliniat președintele ocupantei locului 4 în Liga 1.