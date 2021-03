EXCLUSIV | Remunerația șefului CCA, deconspirată: “Aceștia sunt banii lui Vassaras”

Venitul președintelui CCA nu mai este un secret. Ion Crăciunescu este cel care a dezvăluit ce sumă este trecută în contractul grecului cu FRF.

Vassaras a fost instalat în fruntea arbitrajului românesc în urmă cu aproape 7 ani.

El câștigă 8500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a fost comentariul lui Ion Crăciunescu, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.

Vâlceanul a fost dezamăgit de felul în care grecul a ales să se “folosească” de experiența sa vastă.

“Eu i-am pus pe masă o hârtie în care i-am solicitat dreptul de a fi observator, dar nici nu a băgat-o în seamă. Eu am știut că așa va face și atunci mă întreb cum vreți să conduceți voi fotbalul românesc, când vă înconjurați de lingușitori și de cei care nu au făcut nimic pentru arbitrajul românesc.

Chiar are calități bune de instructor, a venit și a predat niște lecții, omul cunoaște. Însă una e să predai și alta să simți pulsul din țara respectivă. Și-a pus o povară în cârcă că a pus în comisie mai mulți asistenți care nu aveau calități sau alții care și-au încheiat cariera mai devreme că nu își luau testele”, a mai atenționat Crăciunescu.