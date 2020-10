EXCLUSIV | Un om de fotbal dezvăluie culisele alegerii lui Burleanu în 2014: “Lumea era debusolată”

Arestarea lui Gică Popescu a influențat decisiv scrutinul în urma căruia actualul președinte a obținut primul mandat în fruntea FRF.

Valer Vancea, pe atunci președinte la AJF Bihor își aduce aminte cum a fost primită vestea șoc în preziua alegerilor.

“Mulți se îndreptau spre București când au auzit că Popescu a fost arestat. Lumea a fost debusolată, mulți își puneau întrebarea cine va fi. A fost o forfotă, nimeni nu mai știa cine cu cine este. Erau discuții despre ce se întâmplă, îmi aduc aminte că atunci unii dintre candidații au stat de vorbă”, a povestit Valer Vancea, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Victoria lui Burleanu a mirat pe mulți, dar pentru Vancea nu a ridicat semne de întrebare în privința corectitudinii alegerilor.

“Credeți-mă că nu am avut impresia că alegerile sunt aranjate dinainte, nu am crezut că se tranșează în favoarea cuiva. Eu am avut convingerea că va fi un om de fotbal, m-am așteptat la ceilalți mai mult decât la Burleanu.

Pentru mine a fost o surpriză, dar mulți dintre conducători s-au gândit să fie o schimbare chiar dacă actualul președinte nu se ocupase de fotbal până atunci. Dacă au fost atâtea voturi în favoarea lui, înseamnă că asta au considerat că e bine”, a mai adăugat fostul șef al AJF Bihor.