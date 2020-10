EXCLUSIV | Un celebru arbitru român, scandal imens în teritoriu: “I-au respins dosarul de candidatură”

Octavian Șovre, arbitru asistent în brigada de Champions League a lui Ovidiu Hațegan, a vizat în urmă cu trei ani și jumătate șefia AJF Bihor.

Președintele în funcție de atunci, Valer Vancea a pierdut alegerile în dauna lui Radu Bitea. Dar contestațiile nu au lipsit.

“Problemele care au fost aici s-au tranșat în justiție, s-au terminat anul trecut în toamnă. Am fost chemat în procesul lui Octavian Șovre prin care acesta acuza că actualul șef al AJF Bihor nu avea dreptul să candideze, pentru că fusese doar președinte de onoare la un club.

Totuși dosarul lui Radu Bitea a fost acceptat de juriști. Eu nu am vrut să mă bag pentru că am fost timp de 15 ani președinte al asociației. Dosarul lui Octavian Șovre a fost respins pentru că el avea doar un an și jumătate ca președinte al Comisiei de Arbitri din Bihor deși prin statut e nevoie de 4 ani”, a povestit Valer Vancea, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Cei doi au avut o relație apropiată înaintea scrutinului din februarie 2017.

“El și cu Bitea au fost împreună în Asociația Cavalerilor Fluierului, actualul șef a fost arbitru la nivel județean. Între timp s-a ajuns la un consens între cei doi. Următoarele alegeri ar trebui să aibă loc în primăvară, dar să vedem dacă se vor putea ține. Regulamentul permite prelungirea mandatului de președinte pentru șase luni în condiții speciale”, a mai dezvăluit fostul președinte al AJF Bihor.