Legendar ca și cei despre care vorbește, Marcel Răducanu este de părere că nimeni nu se poate compara cu Dobrin dintre fotbaliștii români. Răducanu spune că la „Gâscanul” a văzut prima dată „no look pass”.

„Eu m-am apucat de fotbal când l-am văzut pe Dobrin. L-am iubit atât de tare și îl am în continuare la inimă. A fost idolul meu. Eu am jucat cu jambierele lasate pentru că așa juca Gicu. Din punctul meu de vedere, Dobrin nu că a fost cel mai mare fotbalist român, a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-am văzut. Era ceva inuman. E greu să faci comparații, de exemplu nu poți să-l compari pe Maradona cu Pele!

Fiecare cu fotbalul jucat în perioada lui. Se fac fel și fel de comparații. Cum să-l compari pe Hagi cu Dobrin?! E cam greu. Dar ca talent putem vorbi. Talent cum a fost Dobrin e greu de egalat. Păi no look pass cum dădea Ronaldinho, Gicu făcea la fiecare meci. Eu am învațat fotbal uitându-mă la Dobrin și la Dumitrache, de la Dinamo, Gicu dansa pe teren, era imprevizibil, întotdeauna făcea altceva, inventa permanent. Talent cum nu am mai văzut!” a declarat Marcel Răducanu în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.